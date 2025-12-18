El desorbitado precio de las entradas que el Barça pone a la venta contra el Real Madrid en el Camp Nou: hasta 4.000€

A falta de tres jornadas para el final de la temporada 25-26 de La Liga, el Barça recibirá al Real Madrid en el último partido entre ambos en el campeonato nacional, que no tiene por qué ser el último Clásico del curso ante la posibilidad de enfrentarse de nuevo en Copa del Rey o en la Champions.

El 5 de abril fue la última vez que el Spotify Camp Nou albergó el partido más importante del fútbol español. En aquella ocasión el conjunto blanco goleó al Barça (0-4) en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

Desde entonces, los azulgranas han jugado los últimos dos años ante el Real Madrid en Montjuïc. El 10 de mayo se volverá a jugar el Clásico en la 'casa' del Barça y el club ya ha puesto a la venta las entradas VIP.

Panorámica de las gradas del Camp Nou el día del estreno contra el Athletic Simón Sánchez

La entidad azulgrana ha establecido unos precios desorbitados, ya que cada una cuesta 4.000 euros, lo que multiplica por cuatro el precio normal de una entrada de estas características.

Los asientos están situados junto a los jugadores y el banquillo del equipo. Además, con estas entradas los aficionados tienen acceso a la sala VIP del estadio, con un catering premium de lujo antes y después del partido, según se indica en la web del Barça.

Los gastos de gestión, acorde al elevado precio de las entradas, es de 60 euros por localidad. Sin embargo, de momento no se sabe todavía qué capacidad tendrá el Spotify Camp Nou en el mes de mayo.

Como tampoco se conoce cuándo se disputará el partido, si el sábado día 9 o el domingo 10, por lo que tampoco se sabe a qué hora se va a disputar un Clásico que siempre paraliza el planeta.

A pesar del alto coste de las entradas para los aficionados, el Barça sabe que va a vender todas las localidades disponibles y con mucha probabilidad en los días previos al encuentro se colgará el cartel de 'sold out'.

Habrá lleno absoluto en las gradas para presenciar in situ el espectáculo que garantizan los enfrentamientos entre los dos grandes del fútbol español y de Europa. Además, a falta de tres jornadas para el final de La Liga la importancia del encuentro es aún mayor.