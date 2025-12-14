Quién es Víctor Valdepeñas, el canterano de 19 años del Real Madrid que sale al rescate de Xabi Alonso

Víctor Valdepeñas, felicitado por sus compañeros del Real Madrid tras un gol en la Youth League Real Madrid

Alavés

Real Madrid

El Real Madrid afronta este domingo la que podría ser la noche más tensa de la era Xabi Alonso. Con apenas dos victorias en los últimos ocho partidos, una crisis defensiva sin precedentes y el puesto del técnico vasco en la cuerda floja, la solución inesperada tiene nombre propio: Víctor Valdepeñas, un canterano de 19 años que apunta a debutar como titular en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés.

La convocatoria del Real Madrid para el partido de la jornada 16 es un verdadero drama deportivo. El club blanco suma nueve bajas confirmadas: seis por lesión (Militao, Carvajal, Mendy, Trent, Alaba y Camavinga) y tres por sanción tras las expulsiones contra el Celta (Carreras, Endrick y Fran García).

El resultado: Xabi Alonso no tiene disponible ningún lateral zurdo del primer equipo y solo cuenta con tres defensas naturales.

En este contexto de emergencia absoluta, Valdepeñas ha pasado de ser un habitual del Castilla a convertirse en la gran esperanza defensiva para un equipo que encajó dos goles ante el Celta en el Bernabéu y cayó ante el Manchester City en Champions.

De ida y vuelta por la cantera

Nacido el 20 de octubre de 2006 en Madrid, Víctor Valdepeñas Talavera llegó al Real Madrid en 2018 para incorporarse al Infantil B procedente del Villa Rosa y el Rayo Vallecano. Sin embargo, su primera etapa blanca no fue exitosa: en 2020, con apenas 13 años, el club prescindió de él por no alcanzar el rendimiento esperado en el Infantil A.

El destino le llevó al Leganés, donde pasó tres temporadas creciendo en la sombra mientras el Villarreal seguía de cerca su evolución. Fue en 2022 cuando el Real Madrid rectificó y decidió 'repatriarlo'.

Víctor Valdepeñas, jugando con el Real Madrid en la Youth League Real Madrid

Desde entonces, su progresión ha sido meteórica: Juvenil C, Juvenil A con Arbeloa, Real Madrid C, y finalmente el Castilla, donde se ha consolidado esta temporada como titular indiscutible junto a Joan Martínez en el eje de la zaga.

Un perfil físico diferencial

Con 1,88 metros de altura, Valdepeñas no responde al estereotipo del lateral moderno. Su físico imponente lo convierte en un defensa versátil: aunque su posición natural es lateral izquierdo, esta temporada ha actuado principalmente como central en el Castilla debido a las necesidades del equipo de Arbeloa.

Lo que más destaca de su juego es la combinación entre potencia física y velocidad pura. En alguna ocasión ha superado los 34 kilómetros por hora, una marca extraordinaria para un defensa de su envergadura.

Zurdo natural con buen golpeo de balón y capacidad para proyectarse al ataque, Valdepeñas cuenta con el beneplácito de Arbeloa, quien lo ha convertido en pieza clave de su proyecto en el filial. Los informes internos de La Fábrica hablan de un futbolista con gran proyección y mentalidad ganadora.

La oportunidad de su vida

Esta no será la primera convocatoria de Valdepeñas con el primer equipo. Ya estuvo citado por Carlo Ancelotti la temporada pasada para un partido contra el Villarreal sin llegar a debutar, y el pasado martes formó parte de la lista para el duelo de Champions ante el Manchester City, quedándose también sin minutos.

Pero este domingo será diferente. Con Xabi Alonso contra las cuerdas y sin alternativas reales en el lateral izquierdo, todo apunta a que el técnico tolosarra apostará por el joven madrileño desde el inicio.

Será su bautismo en LaLiga, nada menos que en un partido que el Real Madrid tiene prohibido perder si quiere mantener vivas sus opciones de título y, de paso, salvar la continuidad de su entrenador. Para Valdepeñas, la gran oportunidad. Para Xabi Alonso, quizá la última carta.