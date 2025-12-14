La maldición que no se fue con Ancelotti sacude a Xabi Alonso: lesiones en cadena, un once con parches y la urgencia por ganar

Xabi Alonso, en el banquillo del Santiago Bernabéu durante el partido ante el Celta. Reuters

No es normal que en la jornada 16 de La Liga un club como el Real Madrid se esté jugando una final, o más bien su entrenador, pero este match-ball se ha presentado después de registrar dos victorias en ocho partidos. Unos números que reflejan que el proyecto no termina de arrancar.

A tenor de las 13 victorias que consiguió el equipo en los primeros 14 partidos, cualquiera puede pensar que sería contraproducente destituir a Xabi Alonso pero además de los resultados del último mes y medio, el juego y su relación con el vestuario hacen presagiar una situación difícil de revertir.

En Mendizorroza no habrá solo tres puntos en juego, sino el futuro del tolosarra. El Real Madrid viajará a Vitoria a ocho puntos del Barça -tras su victoria del sábado ante Osasuna- y sin nueve jugadores del primer equipo, una posición aún más delicada para el entrenador.

Y es que no hay misión más complicada, al menos a corto plazo, para Xabi Alonso que sacar adelante un partido a vida o muerte donde su futuro está en juego. Nada puede hacer el tolosarra en la parte médica, aunque estos problemas que arrastra el equipo no son nuevos.

Alaba (lesión), Militao (lesión), Carvajal (lesión y sanción), Carreras (sanción), Endrick (sanción), Fran García (sanción), Mendy (lesión), Camavinga (lesión) y Trent (lesión) no estarán disponibles esta jornada.

La enfermería, llena

Da igual el entrenador que ocupe el banquillo. Lo sufrió Carlo Ancelotti en su última temporada y ahora lo padece Xabi Alonso. El tolosarra ha heredado una situación de fragilidad estructural en la retaguardia.

No se trata de una cuestión puntual: la reiteración de estas ausencias ha condicionado la planificación deportiva y el rendimiento del equipo en los momentos decisivos.

Trent Alexander-Arnold se retira lesionado en San Mamés. Reuters

La maldición de la defensa parece haberse instalado en Valdebebas. Ni los refuerzos ni la rotación han servido para frenar una dinámica que mina la solidez de un equipo obligado a reinventarse jornada tras jornada.

El relevo en la dirección técnica no ha traído el respiro esperado; Xabi se ve obligado a experimentar fórmulas de urgencia, sacrificando equilibrio táctico para tapar las grietas que dejan las lesiones.

Ya la temporada pasada Ancelotti no pudo contar durante gran parte de la temporada anterior con David Alaba, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Antonio Rüdiger y Éder Militao.

En consecuencia, el de Reggiolo tuvo que improvisar con Fede Valverde en el lateral derecho y Aurélien Tchouaméni como central. Además, tuvo que apostar por incluir en el primer equipo a Raúl Asencio, quien demostró que tiene hueco en el Real Madrid.

Un caro peaje

Xabi Alonso había tomado nota de lo ocurrido y, por eso, solicitó fichajes en ese sector de la plantilla. Sin embargo, la maldición continúa. A pesar de las llegadas de Álvaro Carreras y Trent Alexander-Arnold, el tolosarra ha tenido problemas para armar la última línea.

Desde que arrancó la temporada, los únicos que no han tenido ninguna lesión son Fran García y Carreras. El resto de los defensas han pagado el precio que supone para el Real Madrid afrontar un calendario tan exigente.

Quintero González muestra la tarjeta roja a Endrick en el banquillo. REUTERS

Sin embargo, ahora los dos laterales derechos están expulsados y con Dean Huijsen que ha forzado para llegar a este partido, además de la fatiga muscular de Valverde y las molestias en la pierna izquierda de Rüdiger, el conjunto blanco hace aguas.

"No damos tiempo a que los jugadores se recuperen. Al final estás reduciendo el tiempo de descanso y la pretemporada se ha visto condicionada por el Mundial de Clubes", desveló el doctor Ferran Abat a este diario hace unos meses.

El traumatólogo ya vaticinó además que, "en el Real Madrid, con todos los partidos que se juegan, va a haber más lesiones porque el calendario cada vez aprieta más".

Sobre las bajas para el partido ante el Alavés habló Xabi Alonso en la rueda de prensa: "Respecto al City no hay bajas nuevas. Tenemos tres sancionados y eso es parte también del juego... Completaremos con parte del Castilla, están dispuestos. Vamos con los que están bien y con los que nos van a ayudar para Vitoria".

No obstante, fiel a su estilo, el tolosarra se mostró tranquilo y confiado. "A pesar de las bajas tenemos fortalezas suficientes, serán once jugadores del Madrid que saldrán a darlo todo, el compromiso, las ganas, habrá todo".

Xabi Alonso se lamenta por una acción del partido ante el Manchester City. Reuters

Ya no hay margen de maniobra para Xabi Alonso. Su crédito se agota como técnico del Real Madrid.

Dos derrotas consecutivas en el esperado regreso al Santiago Bernabéu agravan la situación repleta de irregularidad que ha provocado que de cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona en La Liga, haya pasado en apenas cinco jornadas, a cuatro de desventaja que pueden ser siete cuando el balón eche a rodar en Mendizorroza con la obligación de ganar.

Xabi Alonso debe ganar en seis días al Alavés en Vitoria, al Talavera en el primer paso en la Copa del Rey y al Sevilla en el Santiago Bernabéu para poder acabar el 2025 dirigiendo al Real Madrid.