Aplazado el partido Levante - Villarreal de este domingo ante la alerta meteorológica en la provincia de Valencia

La Agencia Estatal de Meteorología ha obligado a aplazar el encuentro entre el Levante y el Villarreal programado para este domingo 14 de diciembre a las 18:30 horas en el estadio Ciutat de València.

La decisión de LaLiga, a falta de la autorización final del juez de competición, llega tras la declaración de alerta roja en el litoral de la provincia de Valencia por precipitaciones torrenciales que podrían superar los 180 litros por metro cuadrado en apenas doce horas.

El temporal, derivado de la borrasca Emilia, representará una situación meteorológica muy adversa durante las próximas 36 horas, con lluvias persistentes y localmente torrenciales que comenzarán a partir del mediodía. La AEMET advierte de que los acumulados podrían alcanzar los 250 litros en el litoral norte.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, elevó una solicitud formal a LaLiga pidiendo el aplazamiento, coincidiendo con las medidas preventivas adoptadas por el Ayuntamiento: cierre de parques, jardines y cementerios a partir de las 8:00 horas, y suspensión de actividades al aire libre en toda la ciudad.

Protección Civil emitió además un mensaje de alerta a los teléfonos móviles recomendando evitar desplazamientos no esenciales desde el mediodía.

Este precedente es prácticamente idéntico al del Valencia-Real Oviedo del pasado 29 de septiembre, cuando una alerta roja obligó a desplazar el encuentro al día siguiente. La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana también ha suspendido todos los partidos previstos para esta jornada en la provincia.

LaLiga aún no ha confirmado oficialmente la nueva fecha del encuentro, aunque lo habitual es que se dispute el lunes. La medida busca garantizar la seguridad de los aficionados, los jugadores y el personal del estadio ante el riesgo extraordinario de inundaciones que representa este episodio meteorológico.

