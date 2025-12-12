Joan Laporta, el único en declarar presencialmente en el 'caso Negreira': Luis Enrique y Valverde lo hacen por vídeo

Joan Laporta, en su llegada a los juzgados para declarar como testigo en el 'caso Negreira'. EFE

El 'caso Negreira' vive este viernes uno de los días clave. El polémico asunto por los pagos del FC Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros vuelve a tomar fuerza con la declaración como testigos del presidente Joan Laporta, así como de los entrenadores Luis Enrique y Ernesto Valverde.

Los extécnicos culés declaran ante la jueza Alejandra Gil de manera telemática. Ninguno de los dos acude este viernes al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, así que harán sus respectivas declaraciones por vídeo.

El único en formalizar su presencia en la Ciutat de la Justicia de Barcelona este viernes es Joan Laporta. El actual presidente del Barça está llamado a declarar a las 11:30 horas de esta mañana, el último en el turno de apariciones por detrás de Valverde y de Luis Enrique.

Laporta centra los focos

Sin duda, todas las miradas están puestas en la declaración de Joan Laporta. El actual presidente del FC Barcelona fue uno de los que pagó a José María Enríquez Negreira en su anterior etapa como máximo mandatario de la entidad culé.

El catalán acude con la tranquilidad de saber que cualquier posible delito cometido por esos pagos millonarios al exnúmero 2 de los árbitros ha prescrito, pero su declaración será fundamental.

Precisamente, bajo su mandato los pagos a José María Enríquez Negreira se duplicaron. Hasta un 102% más recibieron tanto Negreira padre como hijo a través de sus sociedades Dasnil 95,Nilsad SCPySoccercam SL por conceptos como "grabación de partidos de la selección española" o "labores de scouting".

Joan Laporta siempre ha defendido que todos los supuestos servicios contratados a Negreira están perfectamente documentados. Sin embargo, tanto la Agencia Tributaria como el propio FC Barcelona reconocieron ante Hacienda que buena parte de los servicios facturados por Negreira no contaban con justificación documental.

Valverde y Luis Enrique, por vídeo

Los que no acudieron este viernes al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona fueron Ernesto Valverde y Luis Enrique. Los exentrenadores del Barça prestaron declaración de manera telemática, y fueron los dos primeros en abrir la jornada con sus testimonios.

Ambos dirigeron al Barça durante la época de casi dos décadas en la que el Fútbol Club Barcelona mantuvo una relación muy directa con José María Enríquez Negreira.

El asturiano se sentó en el banquillo del Camp Nou entre los años 2014 y 2017, mientras que Ernesto Valverde fue entrenador del Barça entre 2017 y 2020. Ambos son llamados por lo tanto a declarar en calidad de testigos al formar parte de la estructura culé en el periodo en el que el Barça ejecutó pagos millonarios sobre Enríquez Negreira.