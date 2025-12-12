Gurrutxaga revela su calvario como futbolista con TOC en la élite: "Me convertí en el jugador más antipático de Primera"

Zuhaitz Gurrutxaga llegó a jugar 34 partidos en Primera División durante su carrera profesional. Canterano de la Real Sociedad que llegó al primer equipo, después se convirtió en un aventurero del fútbol español siempre acompañado de su Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).

Esta afección mental llegó a convertirse en una auténtica pesadilla para él, y en los últimos años ha sido una figura relevante para explicar la importancia de tratarlo para poder tener una vida mucho más sencilla.

El exjugador fue recientemente protagonista en el programa Callejeros, y allí contó algunas de sus manías más destacadas y los problemas que vivió en el día a día mientras era futbolista profesional.

Sus obsesiones más enfermizas

Gurrutxaga no tuvo reparos en desvelar algunas de sus manías más enfermizas cada vez que tenía que afrontar un partido de fútbol. Desde cruzar las líneas con el pie derecho, hasta colocar en el vestuario las chanclas con precisión milimétrica para poder jugar a gusto en la élite.

"Era una obsesión lo de cruzar las líneas con el pie derecho. Eso, por suerte, ya está superado", comentó el exjugador.

"Si cruzaba una línea con el pie izquierdo subía la ansiedad. Se mezclaba la obsesión con la superstición, entonces crees que va a ocurrir algo malo, que vas a jugar mal. Llegas al punto de que necesitas darte la vuelta y volver a entrar al campo con el pie derecho porque crees que de esa manera se va a solucionar el problema", comentó el vasco.

"Son obsesiones absurdas, irracionales, pero no las puedes controlar", confesó el exjugador, ahora ya casi "al 90%" recuperado de su TOC.

Además, Gurrutxaga tuvo que lidiar con un trastono muy concreto, el que le llevaba a obsesionarse con que se iba a contaminar constantemente ante cualquier exposición.

"Me afectaba el TOC de contaminación. No quería tocar cosas y gente por miedo a contaminarme. Imagínate jugar al fútbol así y siendo defensa, tener miedo a tocar a uin delantero a la hora de marcarlo por miedo a contaminarme con mi sudor", dijo sobre el problema con el que tenía qwue lidiar.

La vida actual de Zuhaitz Gurrutxaga: de triunfar en la Real Sociedad a sufrir trastornos que le hicieron odiar el fútbol

"Creía que estaba loco. Imagínate estar cruzando las líneas con el pie derecho, limpiarte las manos 20 veces al día, poner las chanclas simétricamente en el vestuario antes de salir...", dijo sobre su experiencia como profesional.

Además, lamentó que todo ello le llevara a generarse una mala imagen pública cuando estaba sufriendo este TOC: "Poco a poco me fui convirtiendo en el futbolista más antipático de Primera División. No me atrevía a darle la mano a un aficionado cuando me venía a saludar, y menos un abrazo, y acabé no firmando autógrafos por miedo a coger ese bolígrafo del aficionado", relató.

Con el paso de los años Gurrutxaga abandonó la Real Sociedad y terminó jugando en categorías más bajas como la Segunda División B. En 2013 colgó las botas jugando en el Beasain, y ahora es una persona muy activa en la lucha por tratar el Trastorno obsesivo-compulsivo.