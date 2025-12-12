La Fiscalía de Perú exculpa a Andrés Iniesta de la "estafa agravada" de 600.000 dólares a empresarios peruanos

Andrés Iniesta fue exculpado de la acusación de "estafa agravada" de más de 600.000 dólares a empresarios peruanos. La Fiscalía de Perú consideró que el exfutbolista no puede ser vinculado con el perjuicio económico denunciado, por lo que Iniesta respira aliviado.

El que fuera jugador del FC Barcelona estuvo en el punto de mira de la Fiscalía de Perú por una presunta implicación en un caso de fraude que habría afectado a varios empresarios locales. Ahora todo ha sido desestimado por la propia Fiscalía, tal y como informó El Mundo.

La denuncia fue presentada por la empresa Gucho Entertainment S.A.C. y otros inversores, y señalaban que el nombre y la imagen de Andrés Iniesta habrían sido utilizados como aval.

Según indicaban, el objetivo era captar fondos destinados a la organización de eventos deportivos y musicales en Perú, promovidos por su empresa Never Say Never (NSN) y su filial NSN Sudamérica.

Sin embargo, la mayoría de esos espectáculos nunca llegaron a realizarse, y los fondos no fueron devueltos.

El exfutbolista Andrés Iniesta visitando el International Summer Camp de Iniesta Academy en Llívia (Girona). X

Para la Fiscalía de Perú, las acusaciones no se sostienen porque la parte denunciante afirmaba que Andrés Iniesta era accionista de la compañía investigada, pero con la documentación que se aportó al respecto tal extremo no pudo ser confirmado.

Por lo tanto, resulta imposible acreditar que Andrés Iniesta tuviera una participación directa en estos hechos de presunta estafa que se denuncian.

Iniesta negó los hechos

Cuando la acusación salió a la luz, el autor del gol que convirtió a España en campeona del mundo en 2010 y su empresa NSN negaron los hechos a través de un comunicado.

"Lamentamos que esas informaciones se hayan publicado malintencionadamente con el objetivo de aprovechar la imagen de un personaje público", relataron en el escrito.

"Nos reservamos el derecho a interponer las acciones pertinentes en la defensa de nuestro trabajo y nuestro honor, rogando, además, el máximo rigor en todas las informaciones que se publiquen referentes a este caso", comentaron al respecto.

Ahora, Andrés Iniesta se centra en su ilusionante proyecto de ciclismo, el NSN Cycling Team que se hizo con la licencia del extinto Israel-Premier Tech. Hace unos días realizó la puesta de largo de este ambicioso plan que tendrá a algunas de las mejores estrellas del pelotón internacional.