Rodrygo mantiene su idilio con el Manchester City y pone fin a su sequía de 281 días y 32 partidos sin marcar gol

Real Madrid

Man. City

281 días. 32 partidos. Así se presentó Rodrygo Goes al partido de Champions contra el Manchester City. Unos números impropios para un futbolista de su nivel. Sin embargo, fruto del destino, las molestias de Mbappé le dejaron un hueco en el once inicial en el partido más importante de la temporada. Y lo aprovechó con creces.

Fue el más desequilibrante del Real Madrid en una primera media hora de dominio absoluto de los de Xabi Alonso. Lo intentó constantemente y acabó con el premio del gol. Su primero desde el 4 de marzo contra el Atlético de Madrid, en los cuartos de final de la última edición de la Champions.

Un gol de mucho calibre. Recibió en la derecha un pase de Bellingham, controló y la cruzó a la perfección, haciendo imposible la estirada de Donnarumma.

RMA 1-0 MCI (28')



La sequía de Rodrygo ha durado 1.415 minutos (desde su gol en Champions League contra el Atlético de Madrid el 4 de marzo.



Queda como la peor racha histórica de partidos (32 seguidos) de un atacante del Madrid sin marcar, pero no por minuntos (Rafa Marañón… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 10, 2025

Se besó el escudo el brasileño. Se quitó un peso de encima. No es para menos, han sido nueve meses de sequía. 1.415 minutos sin perforar la portería rival.

Minutos después dio el susto. Se resbaló, su pierna derecha se quedó clavada y se torció en un gesto muy feo que encendió todas las alarmas. Por suerte, pudo seguir con normalidad.

Rival predilecto

Rodrygo acabó con su sequía precisamente contra uno de los equipos más predilectos para él. El Manchester City le elevó a los altares en una de las noches más mágicas de la historia del Real Madrid y tres años después los 'citizens' le permitieron la redención.

En 2022 inició su historia de amor con los ingleses. Un doblete en el tiempo añadido que sirvió para forzar la prórroga y la posterior clasificación del Real Madrid.

Rodrygo celebra el gol marcado ante el Manchester City. Reuters

Hace dos temporadas volvió a ser protagonista. Marcó en la ida de los cuartos en el Bernabéu y anotó el tanto del empate en la vuelta en el Etihad. De nuevo sus goles sirvieron para que el Real Madrid pasara la eliminatoria y conquistase posteriormente la Champions.

El de esta noche fue el quinto ante los de Pep Guardiola en toda su carrera. El cuarto en el Santiago Bernabéu. El brasileño se reivindicó de la mejor manera posible. Y quien sabe si se puede hacer con un hueco en la banda derecha, algo huérfana esta temporada.