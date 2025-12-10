Así fue el penalti de Gvardiol sobre Asencio que no señaló Turpin en el Bernabéu

El central del Real Madrid fue claramente agarrado por el defensor citizen, pero el colegiado no señaló la pena máxima.

Real Madrid

Man. City

Gran polémica en el tramo final de la primera mitad del partido entre el Real Madrid y el Manchester City. El conjunto blanco reclamó un penalti sobre Raúl Asencio en los últimos segundos del primer acto que el árbitro no señaló.

La primera parte llegaba a su fin y el Real Madrid gozaba de una falta a favor en la que había una maraña de jugadores en el área esperando el remate. El balón voló al punto de penalti y Asencio trataba de acudir al remate, pero entonces cayó al suelo en la marabunta de futbolistas.

Se vio su camiseta notablemente despegada del cuerpo, y las repeticiones fueron claras. Gvariol, en la pugna con el jugador del Real Madrid, agarró insistentemente de la camiseta al central, que terminó además por los suelos.

Turpin, ante las quejas de los jugadores del Real Madrid. REUTERS

Se dio el caso de que unos minutos antes el colegiado Turpin sí que había señalado penalti de Rüdiger sobre Haaland por una acción similar. Sin embargo, en esta ocasión el criterio no fue el mismo y no señaló penalti a favor del Real Madrid que podía haber supuesto el 2-2.