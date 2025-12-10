Joan Capdevila (47), exfutbolista: "Un 80-85% de los jugadores están arruinados a los 10 años de retirarse"

Joan Capdevila levantó el Mundial en Sudáfrica 2010, vistió las camisetas del Espanyol, Atlético de Madrid, Deportivo, Villarreal y Benfica, y disputó más de 400 partidos en Primera División.

Hoy, retirado y dedicado a otras facetas también relacionadas con el fútbol, lanza un mensaje contundente a las nuevas generaciones de futbolistas: la buena gestión del dinero no es opcional, es vital. Y los datos que maneja son alarmantes.

"Hay un estudio: no sé si hay un 80 o 85% de exjugadores que a los 10 años de dejarlo están arruinados. Y es así tal cual. Es duro, estamos hablando de jugadores de fútbol que después de dejarlo, a los 10 años, están arruinados", advierte Capdevila en el podcast Offsiders.

La cifra, brutal, pone de manifiesto una realidad que la industria del fútbol suele ocultar: la mayoría de los futbolistas profesionales no tienen la estabilidad económica que el gran público imagina.

El lateral izquierdo, campeón de Europa en 2008, reconoce que su mentalidad sobre el dinero cambió radicalmente durante su etapa en el Villarreal. "Mi vida, digamos, cambió para bien cuando llego a Villarreal y conozco a este gestor", explica. Se refiere a Paul Gomero, a quien define sin titubeos como "el mejor gestor de banca privada de España".

Joan Capdevila con la Selección Española de fútbol. RFEF.

Fue Gomero quien le abrió los ojos sobre la importancia de tener el patrimonio controlado y asesorado profesionalmente. "Tenerlo todo un poquito controlado es fundamental. Me está asesorando mucho, me aconseja mucho".

Antes de llegar al Villarreal, pasó por el Espanyol, el Atlético de Madrid y el Deportivo de la Coruña sin esa conciencia financiera. "Los futbolistas, la mayoría, no todos, pues viven en una burbuja que no saben", admite.

Esa burbuja es peligrosa: contratos millonarios, estilos de vida que escalan rápidamente, gastos descontrolados y, en muchos casos, una ausencia total de planificación para el día después.

Capdevila distingue entre dos realidades dentro del fútbol profesional. Por un lado, los jugadores de Barça y Madrid, cuyos patrimonios son enormes pero que también requieren asesoramiento especializado.

Por otro, el resto: "Los que no hemos jugado tampoco en Barça o Madrid, que digamos la economía a lo mejor no es tan tan grande, pues hay que llevar... este es un tema delicado porque hay que saberlo llevar bien". Para estos futbolistas, la gestión es todavía más crítica, porque el margen de error es mínimo.

El exinternacional insiste en que el problema va más allá del dinero: es una cuestión de formación, de planificación vital. "¿Qué vas a hacer después del fútbol si llegas? Hay que disfrutar el presente, pero también hay que tener una miradita al futuro. La vida es muy larga y nunca se sabe. Hay que disfrutar, pero con cabeza".

Y añade, recordando las palabras de su madre: "Los excesos son malos, o sea, para todo."

Hoy, Capdevila dedica parte de su tiempo a dar conferencias junto a Álvaro Merino, experto en gestión empresarial, y es autor de dos libros: 'Equipos con futuro' y 'Permanentemente preparado'.

Su objetivo: ayudar a otros a evitar los errores que él vio en el vestuario: "Intento dar algún consejo a los que se están a punto de retirar, porque muchos no tienen nada claro después del fútbol qué van a hacer. Eso es un error grandísimo."

El mensaje es claro: tener talento con el balón no garantiza nada fuera del campo. Y los números, esos 80-85% de jugadores arruinados, no mienten.