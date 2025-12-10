El drama de la delantera del Liverpool: perseguida, acosada por un empresario y obligada a llevar un guardaespaldas

El calvario de Marie Höbinger, jugadora del Liverpool, está cerca de llegar a su fin después de conseguir llevar a juicio al empresario inglés Mangal Dalal, quien le mandaba mensajes de carácter sexual a través de Instagram.

La futbolista austriaca se vio obligada a llevar un guardaespaldas durante varias semanas ante el miedo de encontrarse con el acosador, quien le insistía para conocerla presencialmente.

Höbinger logró impedir que Dalal volviera a ponerse en contacto con ella; sin embargo, en febrero él se presentó en el estadio donde el Liverpool se enfrentó contra el Manchester City en el Joie Stadium.

La austriaca jugó los 90 minutos y al término del encuentro el acosador esperó para poder encontrarse con ella.

No obstante, fue detectado por un guardaespaldas contratado por el club 'red', que temía por la seguridad de la futbolista austríaca.

La semana pasada, en el Tribunal de Distrito de Liverpool, Dalal admitió haber acosado a Höbinger. Durante el interrogatorio policial, Mangal Dalal reconoció haberla acosado, aunque alegó que estaba "mentalmente enfermo", según la Fiscalía. Se espera que la sentencia se dicte el próximo 20 de enero.

Marie Höbinger, durante un partido con el Liverpool.

Ante los magistrados, la jugadora de 24 años declaró que se sintió "aterrorizada" cuando el empresario londinense comenzó a enviarle mensajes "sexualizados" por Instagram, difundió su número de teléfono y su código postal, e incluso le sugirió que lo visitara. También insinuó que acudiría a sus partidos para verla en persona.

"El comportamiento de Dalal fue delictivo y no será tolerado en una sociedad justa e igualitaria", señaló el Tribunal. "Agradecemos a la Sra. Höbinger y al Liverpool FC su colaboración para llevarlo ante la justicia".

La Fiscalía afirmó que Dalal "la acosaba y la trataba como un objeto para proyectar sus fantasías". Sarah McInerney describió su conducta como "intensa, persistente y totalmente inapropiada", y añadió que tuvo un fuerte impacto en una deportista que solo intentaba centrarse en su carrera.

Höbinger había marcado ocho goles y repartió nueve asistencias en los 46 partidos que ha disputado con el Liverpool en la Superliga Femenina (WSL).

La internacional austríaca se encuentra ahora recuperándose de la lesión que sufrió en octubre del ligamento cruzado anterior, tras haber renovado su contrato en enero.