El agarrón de Bernardo Silva a Courtois que no vieron Turpin ni el VAR en el primer gol del Manchester City ante el Madrid

Real Madrid

Man. City

El transcurso de la primera parte en el Real Madrid - Manchester City no ha estado exento de polémica: un penalti señalado a Rüdiger sobre Haaland y otro agarrón no castigado de Gvardiol sobre Asencio.

No obstante, se produjo otra ocasión que pasó completamente desapercibida para Clément Turpin, los jueces de línea, el cuarto árbitro... y también para el VAR. Y es que Bernardo Silva agarró a Thibaut Courtois en el saque de esquina que terminó en el gol de O'Reilly.

El portugués no permitió que el portero del Real Madrid saliera a despejar el centro que terminaría con el remate de Gvardiol, el despeje de Courtois y el gol del inglés en el rechace.

🖥️💥 El VAR pasó por alto una infracción en el primer gol del Manchester City.



👉🏻 Bernardo Silva sujeta por el brazo de forma reiterada a Courtois, impidiéndole salir a disputar el balón.



❌ 𝗘𝗦 𝗙𝗔𝗟𝗧𝗔.



▪️ El VAR se centró en la acción entre Rúben Dias y Rudiger. pic.twitter.com/o5bIiDEnmi — Archivo VAR (@ArchivoVAR) December 10, 2025

El jugador del Manchester City agarró del brazo al portero del conjunto blanco en el momento en el que salía a despejar el centro puesto al área, aunque ninguno de los responsables en impartir justicia vieron una posible infracción.

Un gol clave porque el Real Madrid estaba haciendo una buena primera parte y porque ocho minutos más tarde los de Pep Guardiola dieron la vuelta al marcador con el gol de penalti obra de Haaland.