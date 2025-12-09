El ultimátum para Xabi Alonso: reconducir la situación y ganarse al vestuario o meterse en un callejón sin salida

Cada vez más, Xabi Alonso pende de un hilo en el Real Madrid. El sostén del técnico tolosarra al frente del conjunto blanco no es nada firme después de los últimos resultados del equipo, y puede incluso resquebrajarse si el miércoles hay un nuevo terremoto en el partido de Champions ante el Manchester City.

La derrota ante el Celta le ha hecho mucho daño. El Bernabéu vio al equipo sin garra, sin ideas y casi sin actitud. Quizás este último factor sea el que todavía divide a la afición, que todavía no apunta de manera unánime al entrenador y sí mira en gran parte hacia los jugadores.

Sin embargo, eso no exime a Xabi Alonso de encauzar la situación inmediatamente. Cada vez el ruido en torno a su figura es mayor y, si siguen subiendo los decibelios en los próximos días, es posible que el proyecto a tres años vista se quede tan sólo en una estrella fugaz de unos pocos meses.

Al borde del abismo

La derrota ante el Celta provocó un gabinete de crisis en el Bernabéu la misma noche de los hechos. La cúpula blanca se reunió en la planta noble y discutió sobre la situación del equipo y los próximos pasos a dar.

Por supuesto, el nombre de Xabi Alonso estuvo en la conversación. Cada vez son más las voces críticas que piensan que un giro de timón en el banquillo sería lo más adecuado, pero de momento se mantiene en el cargo.

Al menos hasta conocer qué es lo que pasa en el partido de Champions ante el City. Sin duda, una nueva derrota dejaría un panorama muy complicado para el entrenador, e igualmente los pocos compromisos que quedan desde aquí hasta el final de año son trascendentales.

Alonso, ¿único culpable?

Pese a que el dedo siempre señala al entrenador cuando las cosas van mal, hay una corriente de opinión que apunta directamente a los jugadores como los grandes culpables de que el Real Madrid no esté funcionando adecuadamente.

En muchos encuentros se ha visto a un equipo apático, falto de garra y hasta desganado. Eso sucedió durante buena parte del encuentro ante el Celta. Jugadores a medio gas, desconectados y con cierta irreverencia en el césped.

Ha quedado claro que la relación entre el vestuario y Xabi Alonso no es la mejor. O al menos la sintonía no es completa con buena parte de la plantilla. Y cuando técnico y futbolistas no conectan el problema siempre termina explotando.

Bellingham, con rostro serio durante el partido ante el Girona. EFE

No le queda más remedio al tolosarra que reconducir también esta papeleta y buscar la reconciliación inmediata si quiere que los jugadores le salven. No es algo unilateral, así que ni mucho menos será sencillo, pero si no lo consigue quedará en un callejón sin salida que sólo tiene una opción.

El Real Madrid ofreció buenos pasajes de fútbol en el Mundial de Clubes, en los albores de la era Xabi Alonso, así que hay mimbres para ello. Retazos como el partido ante el Athletic Club también ofrecen un rayo de esperanza, pero se necesita consistencia.

Las innumerables lesiones, es cierto, suponen una gran traba en el camino. Alonso se las arregla desde hace tiempo como puede, especialmente en defensa, para confeccionar las alineaciones, y el partido ante el City volverá a ser una muestra de ello.

Un fracaso y sustitutos

Terminar con la destitución de Xabi Alonso de manera tan prematura no significaría sino acatar el fracaso de este nuevo proyecto. Un camino trazado por lo menos a tres años vista que podría quedarse en unos pocos meses de relación fugaz, algo poco decoroso además para una leyenda del club como el excentrocampista.

Hay quien echa la vista unos meses atrás y compara lo que desprende ahora el Real Madrid y lo que se veía con Ancelotti en el banquillo, y no encuentra demasiados cambios. Quizás la personalidad del italiano y la forma de llevar al grupo cuajaba mejor con una plantilla llena de estrellas.

Inevitablemente con Xabi Alonso en el alambre en la cúpula hay que mirar hacia el futuro y ya se han deslizado algunos nombres. No ha tardado en salir el de Zinedine Zidane y su posible regreso para una tercera etapa.

Álvaro Arbeloa Real Madrid

También ha sonado Álvaro Arbeloa, que por el momento dirige al Real Madrid Castilla en Primera RFEF. También Jürgen Klopp, aunque su puesto de Director de Fútbol Global en Red Bull no hace presagiar que pueda cambiar de aires inmediatamente.

Por el momento, Xabi Alonso se centra en salvar la bola de partido del próximo miércoles ante el City. Derrotar a los de Guardiola le daría mucho aire, aunque para salir del atolladero necesita varias actuaciones dignas de su equipo. El futuro sigue siendo incierto.