La alineación titular del Real Madrid contra el Manchester City en la Champions League

Noche grande en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid recibe este miércoles al Manchester City de Pep Guardiola. Un duelo de altura en un momento delicado, especialmente para la figura de Xabi Alonso en el banquillo blanco.

Después de caer en el Bernabéu frente al Celta de Vigo, ahora es el Manchester City quien visita el feudo madridista en busca de dar una estocada que puede ser definitiva para el entrenador vasco. La presión es máxima y no ayuda tampoco la cantidad de bajas con las que se presentará el Real Madrid ante el equipo de Guardiola.

Militao fue el último en caer en la enfermería. Una lesión muscular que le tendrá fuera de los terrenos de juegos durante 3-4 meses. Además, en las últimas horas se ha complicado la presencia de Mbappé que partirá definitivamente como suplente.

Una vez más, Courtois será el encargado de defender la portería y detener todas las acometidas de Haaland, Foden y compañía. El belga está firmando una gran temporada, pero el mal papel del trabajo defensivo en las últimas semanas le está dejando sin lograr mantener la portería a cero.

Por delante, la línea de cuatro zagueros estará formada por Carreras y Valverde en los laterales, mientras que Rüdiger y Asencio serán centrales al ser los únicos disponibles para el entrenador.

En el centro del campo jugarán Tchouaméni, Ceballos y Bellingham. Xabi Alonso deja en el banquillo a Güler y se la juega con un centro del campo de tres hombres para intentar robarle el balón al equipo de Guardiola.

Arriba, para el gol, el Madrid no podrá contar con la presencia de Mbappé en el once titular. El francés sufre molestias en la pierna izquierda y esperará en el banquillo por si es extremadamente necesaria su presencia.

Esto implica que Gonzalo y Rodrygo entren directos al equipo inicial para acompañar a Vinicius. Dos futbolistas con muy poco rodaje y que deberán dar la talla ante uno de los equipos más poderosos del mundo.

Alineación del Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius.