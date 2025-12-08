Mo Salah cava su tumba en el Liverpool: castigado por el club tras criticar a Slot, apunta a salir en enero

La crisis entre Mohamed Salah y el Liverpool ha alcanzado un punto de no retorno. El delantero egipcio quedará fuera de la convocatoria para el partido de Champions League contra el Inter de Milán de este martes y no viajará a Italia, según ha adelantado en exclusiva el periodista Fabrice Hawkins.

La decisión ha sido tomada conjuntamente por la directiva y Arne Slot como castigo directo por las declaraciones incendiarias que realizó tras el empate contra el Leeds United.

Salah fue suplente sin jugar un solo minuto en Elland Road, completando una racha de tres partidos consecutivos sin ser titular tras empezar también desde el banquillo contra el West Ham y el Sunderland.

La gota que colmó el vaso llegó después del partido contra el Leeds. En una entrevista explosiva, el egipcio acusó al Liverpool de "tirarlo debajo del autobús" y afirmó que su relación con Slot "ya no existe".

"No tengo ninguna relación con el entrenador. Alguien no me quiere en el club. El Liverpool me está dejando en ridículo", declaró sin tapujos. El delantero fue aún más contundente: "No tengo que luchar todos los días por mi puesto porque me lo he ganado".

Con 250 goles en 420 partidos y habiendo renovado su contrato hasta 2027 apenas en abril de este mismo año, Salah esperaba un trato diferente.

La situación se complica porque Salah marchará con Egipto para la Copa África de Naciones entre el 21 de diciembre y el 18 de enero.

Arne Slot y, de fondo, Mohamed Salah Reuters

La FIFA establece que el 15 de diciembre es la fecha límite para que los clubes liberen a sus jugadores, lo que significa que disputará -sin contar ya el del Inter- como máximo dos partidos más con el Liverpool antes de abandonar Inglaterra durante un mes. Si Egipto llega a la final, se perdería al menos siete encuentros de los reds.

Arabia se frota las manos

Esta ausencia, sumada a la crisis con Slot y la directiva, ha abierto la puerta a una salida anticipada. Arabia Saudí vuelve a aparecer en el horizonte. El Al-Ittihad, que en 2023 ofreció 150 millones de libras sin éxito, habría reactivado su interés y consultó oficialmente al Liverpool sobre ficharlo en enero.

El Al-Hilal y otras instituciones saudíes prepararían propuestas que rondarán entre 80 y 100 millones de euros, con salarios estratosféricos de 20 millones de dólares anuales.

El Galatasaray turco también habría entrado en la puja, dispuesto a ofrecer hasta 20 millones de dólares por temporada. Según The Times, el Liverpool estaría dispuesto a escuchar ofertas adecuadas en enero.

El exfutbolista Jamie Redknapp fue contundente: "Creo que la relación ha llegado a un punto crítico. Me sorprendería mucho que se quedara hasta el final de su contrato".

Para el Liverpool, vender a Salah podría ser lógico considerando su edad, su bajo rendimiento esta temporada y el riesgo de que su valor siga cayendo.

La exclusión de la convocatoria para el Inter es el último capítulo de una ruptura que parece inevitable. Salah, que empezó la temporada como leyenda viviente, se despedirá de manera amarga si las aguas no se calman rápidamente.