Militao cumple los peores pronósticos con su lesión: se rompe el bíceps femoral y estará entre 3 y 4 meses de baja

Siguen las malas noticias para el Real Madrid en la resaca de la derrota contra el Celta de Vigo. Los exámenes médicos realizados a Éder Militao este lunes confirman su grave lesión: sufre una rotura en el bíceps femoral y estará alrededor de cuatro meses de baja.

La lesión ocurrió en la primera parte del partido celebrado en el Santiago Bernabéu, en torno al minuto 24. Militao se 'rompió' en una carrera con el jugador celeste Pablo Durán, que luego fue anulada por fuera de juego. El gesto fue inmediato y el brasileño dejó el campo ayudado por miembros del cuerpo médico.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Pendiente de evolución", dice el comunicado médico emitido por el club blanco.

La gravedad de la lesión de Militao supone un golpe devastador para Xabi Alonso en un momento crucial de la temporada. El central brasileño se convierte en la sexta baja en la defensa de un equipo que ya se encuentra en crisis institucional tras la derrota ante el Celta.

Junto a Militao, el técnico no podrá contar con Dani Carvajal, quien fue operado de rodilla en octubre y podría no regresar hasta enero; Trent Alexander-Arnold, con una rotura de cuádriceps que lo mantendría fuera hasta febrero; Ferland Mendy, con una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha; y David Alaba, quien sufre problemas en su sóleo derecho.

Militao, lesionado, abandona el césped con ayuda EFE

Ante el Celta también causó baja Dean Huijsen, con molestias en la rodilla, pero su regreso sí podría darse a tiempo para afrontar el partido vital de este miércoles contra el Manchester City.

Antonio Rüdiger y Raúl Asencio son los únicos centrales plenamente disponibles para Alonso, una situación que obliga al técnico a encontrar soluciones creativas para armar la zaga. En Liga, además, Fran García y Álvaro Carreras tampoco estarán disponibles por sus expulsiones frente al conjunto vigués.

Con esta acumulación de lesiones defensivas, el Madrid afronta un calendario imposible sin algunops de sus efectivos principales. El próximo encuentro de Champions League frente al City en el Santiago Bernabéu será un verdadero examen de resistencia, seguido por la visita al Alavés el 14 de diciembre.

En el horizonte aparecen la Supercopa de España en enero y la recta final de la fase liga de la competición continental. Máxima tensión, mientras la figuras de Xabi Alonso ya está en el foco.

La ironía es amarga: hace apenas días, el Real Madrid celebraba su posición de líder en La Liga y su buen papel en la Champions. Ahora, con su zaga destrozada, su vestuario dividido y su técnico cuestionado, el club blanco afronta una travesía por el desierto que podría durar meses.

La ausencia de Militao hasta abril de 2026 representa el mayor golpe de una cadena de tragedias que amenazan con convertir esta temporada en un desastre para los intereses merengues.