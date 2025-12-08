Joey Barton, exjugador del City, condenado a seis meses de prisión por insinuar la pedofilia de un periodista

Problemas para el exfutbolista Joey Barton. El que fuera jugador del Manchester City entre otros clubes fue condenado a seis meses de prisión, con suspensión de 18 meses, por realizar una serie de publicaciones ofensivas en sus redes sociales.

Estos mensajes fueron lanzados por el exjugador entre los meses de enero y marzo de 2024, y fueron dirigidos directamente contra el periodista Jeremy Vine, de quien insinuó que era un pedófilo, y contra las comentaristas Lucy Ward y Eni Aluko.

Barton fue declarado culpable en el Tribunal de la Corona de Liverpool. El juez aseveró que "cuando las publicaciones atacan deliberadamente a personas con comparaciones difamatorias con asesinos en serie o falsas insinuaciones de pedofilia, diseñadas para humillar y angustiar, pierden su protección".

Joey Barton y Carlos Tévez Reuters

El juez Andrew Menary sostuvo que el comportamiento de Barton suponía "una campaña sostenida de abuso en línea, que no era un mero comentario sino algo específico, extremo y deliberadamente dañino".

Ahora Barton tendrá que realizar 200 horas de trabajos comunitarios no remunerado y también deberá pagar las costas del juicio que ascienden a más de 23.000 libras. Además, se le impusieron varias órdenes de alejamiento contra sus víctimas durante dos años. De hecho, al periodista Vine, ya le está pagando 110.000 libras por las publicaciones.

"Si pudiera retroceder en el tiempo, lo haría. Nunca he querido herir a nadie, fue una broma que se me fue de las manos", llegó a comentar el propio Joey Barton después del juicio.

Insinuó pedofilia

Los mensajes que suponen el foco de esta condena empezaron después del partido entre el Everton y el Crystal Palace correspondiente a la FA Cup. Aquel partido se disputó el 17 de enero de 2024.

Barton llegó a decir de las comentarias Ward y Aluko que eran las "Fred y Rose West de los comentaristas de fútbol", en alusión a los asesinos en serie.

Barton también cargó contra el periodista Jeremy Vine, de quien dijo que era un "tonto de bicicleta" y además insinuó que era un pedófilo. "Si ves a este tiupo cerca de una escuela primaria, llama al 999", escribió Barton con una foto de Vine.

El propio Vine llegó a comentar que se sintió inseguro después de aquellas publicaciones por parte del exfutbolista: "Seguí algunos consejos sobre mi seguridad y varié mis movimientos. Creo firmemente que estos mensajes me pusieron en peligro, en peligro físico", aseveró.

Joey Barton ya fue declarado culpable hace unos meses de agredir a su mujer. "La agarró, la empujó al suelo y le dio una patada en la cabeza", asguró la fiscal en el juicio por el que el exfutbolista fue condenado a 12 meses de prisión.