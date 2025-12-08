El dedo roto de Mbappé y una defensa en cuadro: el parte de guerra del Real Madrid para recibir al City en plena crisis

No se ve nada claro el horizonte en el Real Madrid. La derrota ante el Celta agudizó la crisis y Xabi Alonso parece tenerlo todo en contra para darle la vuelta a la situación.

No sólo los malos resultados y el mal juego, también las lesiones están desempeñando un factor diferencial en este mal momento del conjunto blanco. La enfermería está a rebosar, hay varios jugadores que serán duda para el miércoles hasta el último momento y otros que terminaron con molestias el partido del domingo.

Desde la desgracia más reciente de Militao hasta las molestias de Kylian Mbappé, que tendrá que jugar los próximos encuentros con molestias en la mano después de romperse uno de los dedos. Todo ello con el temible enfrentamiento ante el Manchester City el próximo miércoles que podría desencadenar una auténtica tormenta.

Mbappé, un dedo roto

Kylian Mbappé va a tener que lidiar con unas molestias en la mano en los próximos encuentros. En el partido ante el Celta, el francés cayó al suelo y se levantó doliéndose de uno de sus dedos después de un mal apoyo.

El delantero concluyó el choque ante el Celta, en el que no pudo marcar, con un vendaje en sus dedos, y las pruebas posteriores revelaron que tiene uno de ellos roto. No es la peor de las noticias, pero sin duda el galo tendrá que jugar incómodo los próximos choques, determinantes para su equipo.

Mbappé, en acción. REUTERS

La lesión de Militao

La peor factura de ese partido ante el Celta fue, sin duda, la lesión de Militao. El central brasileño se rompió por completo en un esfuerzo defensivo y cayó al suelo 'tieso'.

Tuvo que ser sustituido y enseguida quedó claro que iba a estar varias semanas fuera de los terrenos de juego, pero las pruebas revelaron este lunes un alcance mayor de lo esperado. Tendrá que estar cuatro meses fuera por la rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda. La enésima lesión en defensa.

Huijsen, casi descartado

Espera refuerzos Xabi Alonso en su defensa como agua de mayo para el partido ante el City, pero parece que no va a poder contar tampoco con Dean Huijsen. El joven central sigue sin superar sus molestias en la rodilla y está prácticamente descartado.

Vio el partido contra el Celta desde la grada tratando de guardar el mayor reposo posible, pero los últimos entrenamientos tampoco han invitado al optimismo.

Una defensa en cuadro

La más que posible ausencia de Huijsen se une a las ya conocidas de larga duración que vienen lastrando el rendimiento del Real Madrid en defensa. Carvajal, Trent, Mendy y Alaba tampoco van a estar disponibles para jugar contra el Manchester City.

La zaga blanca hace aguas y en ello tiene mucho que ver la epidemia de lesiones que están azotando a esta línea en el Real Madrid. Xabi Alonso tendrá que experimentar para completar el equipo atrás e incluso tendrá que tirar de la cantera para tener efectivos suficientes.

Camavinga, en el alambre

Quien va a apurar hasta el final para tratar de llegar a punto al partido del Manchester City es Camavinga. El centrocampista francés no jugó ni un minuto ante el Celta, aunque sus sensaciones no terminan de ser las mejores.

Camavinga fue uno de los mejores del Real Madrid en el partido ante el Athletic Club de la semana pasada, y su presencia en el equipo podría ser fundamental para aportar dinamismo a un juego que dista mucho de ser brillante.