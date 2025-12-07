El Real Madrid se reencuentra con el Bernabéu, su territorio talismán: tres citas clave para dejar atrás un mes para el olvido

36 días. Ese es el tiempo que ha pasado desde que el Real Madrid jugó por última vez en el Santiago Bernabéu. Un mes en el que ha dado tiempo para que aterrice la NFL en el feudo madridista y a que el conjunto blanco eche por tierra toda su ventaja obtenida en La Liga hasta la fecha.

Aquel 1 de noviembre el Real Madrid se exhibió frente al Valencia. Fue, seguramente, el mejor partido de la temporada. Ahogaron a los valencianistas con una presión asfixiante y golearon sin piedad para dar un golpe sobre la mesa y dejar en la clasificación una renta de cinco puntos con el Barça.

El equipo estaba en claro crecimiento. Sin embargo, se cayó de golpe y porrazo. Un desplome inaudito en el que la pizarra de Xabi Alonso involucionó más que hacer lo contrario. Una crisis con tres empates consecutivos en Liga y una derrota por la mínima en Anfield ante el peor Liverpool de los últimos 75 años que pudo ser goleada si no llega a ser por Courtois.

Fueron seis partidos a domicilio que dejaron como únicas alegrías las victorias en Atenas y Bilbao frente a Olympiakos y Athletic. Esta última, la de San Mamés, parece haber sido el inicio de una resurrección obligatoria para un Real Madrid que no se puede permitir ceder terreno con un Barça que está entrando en velocidad de crucero.

Este último mes ha sido una travesía en el desierto para el Real Madrid. Pero ahora regresa a casa, ante su gente, y dispuesto a recuperar el nivel ofrecido hace no tanto.

Talismán

Los de Xabi Alonso vuelven al Bernabéu. Un estadio que está resultando talismán para el entrenador vasco en sus primeros meses como técnico blanco. Los datos son inmejorables: ocho victorias en ocho partidos con un balance de 16 goles a favor y tan solo cuatro en contra.

Por el Bernabéu han pasado equipos como el Barça, el Villarreal, la Juventus o el Marsella. Todos ellos se han ido de vacío y con la sensación de estar lejos de hacer frente a un Real Madrid mucho más agresivo en su juego ante su gente.

Bellingham celebra su gol contra la Juventus Reuters

El fútbol rock & roll que prometió Alonso en su presentación se ha visto con más asiduidad en el Bernabéu. Ahí su equipo juega con más confianza y alegría, capaz de someter a sus rivales con un ritmo muchas veces vertiginoso.

Esa es la misión que tienen ahora. Tiene el reto de levantarse de una situación delicada y necesitarán de la afición para poder lograrlo.

En el horizonte

Hasta final de año el Real Madrid tiene por delante cinco partidos. El de Copa del Rey lo jugará a domicilio por norma, pero de los otros cuatro restantes tres serán en el Bernabéu.

El primero llega este domingo contra el Celta de Vigo. Un duelo donde Xabi Alonso no se guardará nada y en el que tratará de imponerse a los vigueses para seguir la estela del Barça. No valen los despistes, menos aún contra un equipo con calidad y capaz de dar un susto.

Pero el plato fuerte de diciembre llegará el próximo miércoles 10 de diciembre. Un día en el que el Bernabéu se vestirá de gala para recibir al Manchester City en la Champions League. Sin duda, el gran rival de los blancos en los últimos años y que acude al Coliseo madridista en mucha mejor forma que el curso pasado.

El último partido del año también lo jugarán en el Bernabéu. Esta vez será el Sevilla quien trate de conquistar el feudo blanco, algo que no consigue desde 2008 donde ha perdido 15 de sus últimas 16 visitas.

Entre medias del City y del Sevilla estará el duelo de Copa, pero también queda una visita a Mendizorroza el 14 de diciembre. Un duelo complicado contra el Alavés en el que la única opción es ganar para seguir ganando confianza.