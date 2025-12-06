Xabi Alonso, sobre un Valverde que podría volver a jugar de lateral: "Representa los valores del club, es un lujo"

Xabi Alonso compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de La Liga frente al Celta de Vigo.

El técnico del Real Madrid habló de Mbappé y Vinicius, de la posición de Valverde o Militao en el lateral derecho y de la importancia de seguir ganando confianza este domingo en el Bernabéu.

Del mismo modo, Alonso quiso salir en defensa de Güler tras su papel en los dos últimos partidos. Se deshizo en elogios hacia él y dejó claro que es una figura muy importante en el esquema.

Partido del Celta

"Un buen Madrid, un partido completo. Que nos encontremos con buenas sensaciones, con continuidad respecto a Bilbao. Es lo que hemos hablado y trabajado".

Valverde lateral

"Tenemos que valorar qué decisión tomamos, pero hay otras opciones. Fede siempre antepone la necesidad del equipo y siempre ha jugado ahí a un gran nivel. Pero puede haber otras opciones. Mañana veremos".

"Recuerdo partidos en los que ha dado un grandísimo nivel: Barça, Juve... Sabemos cuál es su posición, pero es muy generoso, quiere ayudar al equipo, al escudo y representa muy bien los valores del club. Poder tenerle es un lujo".

San Mamés, punto de inflexión

"Fue un buen partido, lo dije. Completo, redondo. Y ahora queremos darle continuidad. Ganar más partidos y estar lo más arriba posible... porque en abril-mayo hay que estar donde hay que estar".

Cambio con Vinicius

"Está en un muy buen momento personal y profesional; se le ve con alegría. Fue una pena que no marcase en Grecia o Bilbao, pero cuando le ves sonreír, da mucha vitalidad al equipo. Es fundamental tenerlo en este estado de ánimo. Ojalá mañana pueda redondear estas sensaciones, con un gol".

Cristiano y Mbappé

"Kylian está en camino de hacer historia en el Real Madrid, como lo hizo Cristiano. Por ambición, números... está entre los elegidos. El día a día con él es muy bueno; el querer tener una influencia con el resto, lo que contagia, es algo que comparte con Cristiano. Ahí, veo similitudes".

"Cristiano es Cristiano y Kylian, es Kylian. Están ahí. Los dos son excepcionales. Tenemos mucha suerte de tener a Kylian y hay que aprovecharlo".

Preocupación por las lesiones

"Estamos trabajando para que se recuperen muchos, lo antes posible. Habrá buenas noticias en el corto plazo. Son fases con las que hay que convivir. Nosotros, revertirlo lo antes posible y competir con los que tenemos".

Güler

"Tiene la capacidad de tener diferentes alturas o influencia, en función de lo que necesite el equipo. Sabe organizar y a la vez, dar el pase decisivo. Incluso llegar en segunda línea".

Arda Güler, durante el partido contra el Girona. EUROPA PRESS

"Depende de lo que haya alrededor, se puede adaptar. Esa calidad da flexibilidad a los planteamientos. Pero está creciendo mucho y hay que invertir en él, como dije en el Mundial; porque es diferente".

Mejoría del equipo

"Ha habido tres partidos sin ganar... en los que no estuvimos al nivel, con y sin balón. Pero tener la continuidad es la diferencia, más allá del planteamiento del rival".

Situación personal

"Estoy bien, gracias. Sé dónde estoy, la exigencia que tiene el club y que hay que tener la templanza necesaria para quedarse con lo fundamental. Ser autocrítico, pero sin fustigarse".

Joan Martínez

"Lo estoy viendo muy bien, como a todo el Castilla; Álvaro está haciendo un muy buen trabajo y todos nos ayudan mucho en los entrenamientos. Álvaro es muy amigo mío, nos conocemos muy bien y es importante. Joan viene convocado y si hace falta, tendrá oportunidades. Como se repetirá más adelante...".

Militao lateral

"Es una opción, hay que ver lo que tenemos en el centro de la defensa. Creo que fue contra... ¿Senegal? Que jugó como lateral derecho con Brasil y lo hizo muy bien. Tiene esa capacidad. Me recuerda un poco a Pepe: era competitivo y sabías que donde jugará, iba a ser competitivo. Donde se necesite a Militao, ahí estará".