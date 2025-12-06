España ya conoce dónde jugará en la fase de grupos: dos partidos en Atlanta y el último ante Uruguay en Guadalajara

La incógnita que no fue despejada durante el sorteo ya ha sido resuelta. Después de conocer los rivales que la Selección tendrá en la fase de grupos de un Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA ha anunciado los estadios y los horarios donde se jugarán los partidos.

Encuadrada en el grupo H, España debutará el lunes 15 de junio ante Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con capacidad para 75.000 espectadores. Un encuentro que se disputará a las 18:00 (hora española).

El segundo partido que medirá a España frente a Arabia Saudí se jugará el domingo 21 de junio en el mismo escenario, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Será a la misma hora que el estreno: a las 18:00 hora peninsular.

104 matches. Locked in.



The #FIFAWorldCup 2026™ match schedule ⤵️ pic.twitter.com/ZYofjO8z41 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2025

El plato fuerte del grupo llegará en el tercer encuentro, el duelo frente a Uruguay. En ese partido podría estar en juego evitar a Argentina en el primer cruce de dieciseisavos.

Sin embargo, será la selección de Scaloni la que, al terminar su participación en el Grupo K, tenga la posibilidad de escoger rival.

El tercer enfrentamiento entre España y Uruguay en una Copa del Mundo se celebrará en Guadalajara, México. El partido se disputará el 27 de junio a las 19:00 hora local, las dos de la madrugada en España.

Si España es primera de grupo, su camino en hasta la final de New Jersey pasaría dos veces por Los Angeles (dieciseisavos y cuartos) y dos por Dallas (octavos y la semifinal). Si es segunda debería jugar en Miami, Atlanta. Kansas y Miami si quiere estar el 19 de julio en el New Jersey.