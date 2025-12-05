Adrián (37), de jugar en el Real Madrid a entrenar en Arabia : "Mi mujer está encantada, que es lo principal, porque si no…"

Exjugador del Real Madrid, Getafe o Rayo Vallecano, Adrián González vive desde hace casi tres años una nueva etapa en su carrera, pero ya no como jugador, sino siendo entrenador en Arabia Saudí.

"Vivimos genial. Es verdad que al principio vas con cierta expectativa, pero te sorprende para bien. Es mucho mejor de lo que uno imagina", confiesa el madrileño en el podcast Los Fulanos.

El hijo de Míchel González explica que la vida en su nuevo destino ha superado cualquier prejuicio inicial. Su familia, instalada con él desde hace tiempo, se ha adaptado sin problemas. "Mi mujer está encantada, que es lo principal, porque si no… problemas", comenta entre risas.

El clima extremo determina el día a día en el equipo al que dirige su padre y del que él forma parte como miembro del staff técnico, Al-Qadsiah: "Allí entrenamos por la tarde, por el calor, y por la mañana trabajamos el cuerpo técnico".

Es muy diferente a Europa, de hecho, aquí el aire acondicionado es imprescindible; hasta para dormir". Adrián González vive en uno de los conocidos 'compounds', urbanizaciones cerradas con todos los servicios.

"Tienes gimnasios, guarderías, restaurantes, lavanderías… no necesitas salir si no quieres. Los niños están todo el día jugando, van de casa en casa; para ellos es genial", explica.

Destaca también la seguridad y hospitalidad locales: "Es un país muy seguro. Los saudíes son hospitalarios, quieren agradarte, te lo hacen todo muy fácil".

Adrián González, en un partido del Getafe contra el Xerez.

En el plano deportivo, Adrián subraya la profesionalización creciente del fútbol en Arabia Saudí. "Se está haciendo un gran trabajo. Hay cada vez más profesionales extranjeros que ayudan al desarrollo de los clubes. En cinco años la liga será muy potente si sigue este ritmo", asegura.

Reconoce, no obstante, que "hay clubes que todavía se están adaptando" a las nuevas dinámicas.

Las diferencias con Europa todavía son notables, pero cada vez menores. "Los equipos que allí quedan entre los cinco o seis primeros podrían competir en media tabla en España", expone.

"Tienen futbolistas que siguen yendo con sus selecciones de Brasil o Portugal, y eso no lo ves en muchos equipos europeos de mitad de tabla baja", explica el madrileño.

Adrián González también detalla el modelo económico de la liga: "Hay cuatro equipos que pertenecen al Fondo Soberano Saudí, el PIF, con mucho más presupuesto. Pero la idea es que vayan pasando a manos privadas para profesionalizar la gestión. Cada vez más empresas saudíes ven negocio y oportunidad en los clubes".

Según cuenta, la liga ya empieza incluso a vender talento hacia Europa: "Nos llaman equipos europeos preguntando por nuestros jugadores. Eso significa que algo se está haciendo bien".

En el aspecto económico, no oculta que las condiciones son ventajosas: "Un jugador puede llegar a ganar tres o cuatro veces más que en España, y además no hay impuestos sobre la renta. Solo se aplica un 5% de IVA al consumo diario".

Con la serenidad de quien ha encontrado equilibrio, Adrián González resume su experiencia saudí con una sonrisa: "Al final, lo que pensabas que iba a ser una aventura incierta se convierte en una vida tranquila y en una liga que está creciendo a una velocidad increíble".