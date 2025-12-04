Óliver Torres (31), ex jugador del Atlético de Madrid, sobre su primer salario: "Cobraba 400 euros, no confiaban en mí"

El centrocampista español Óliver Torres, actualmente jugador del C.F. Monterrey de la Liga MX, repasó su trayectoria en el podcast 'Dimes y Billetes', conducido por Moris Dieck.

El extremeño, que hoy percibe un salario cercano a los 3,4 millones de pesos mensuales (aproximadamente 160.000 euros), compartió cómo fueron sus humildes comienzos en el Atlético de Madrid y el sacrificio que su familia tuvo que realizar para que él pudiera cumplir su sueño.

Con apenas 12 años, Óliver Torres superó las pruebas de acceso a la cantera del Atlético de Madrid tras formarse en la Escuela Morala de Fútbol de su localidad natal, Navalmoral de la Mata (Cáceres), y pasar por la Fundación Marcet, donde ya habían mostrado interés equipos como el FC Barcelona y el RCD Espanyol. Sin embargo, su llegada al club colchonero no fue precisamente un camino de rosas.

"Cuando el Atlético de Madrid me ficha, me dicen que me fichan pero que realmente no confían en mí como para ofrecerme una residencia para quedarme con ellos", relató el futbolista. Esta situación obligó a su familia a tomar una decisión crucial: "Si quiero quedarme, mi familia tiene que hacerse cargo de todo lo económico".

Esta confesión pone de manifiesto las dificultades que enfrentan muchas familias de jóvenes talentos que buscan abrirse camino en el fútbol profesional, donde las promesas no siempre vienen acompañadas del respaldo institucional necesario.

De 400 euros mensuales a millones

Uno de los momentos más reveladores de la conversación llegó cuando Torres habló de su primer sueldo como futbolista: "Mi primer sueldo con el Atlético de Madrid fue con 15 años unos 9.000 pesos (cerca de 400 euros). Era una ayuda como para la alimentación y la gasolina".

Aquella cantidad, más simbólica que otra cosa, contrasta enormemente con los ingresos que ha llegado a percibir a lo largo de su carrera. Según diversas fuentes, en el Sevilla FC llegó a cobrar alrededor de 2,2 millones de euros brutos anuales, mientras que su actual contrato con Rayados de Monterrey prácticamente duplica esa cifra, convirtiéndolo en uno de los jugadores mejor pagados de la Liga MX.

De hecho, el propio futbolista reveló que con 18 años pudo "jubilar" a su madre gracias al fútbol, un dato que habla del progreso económico que experimentó en muy poco tiempo.

Durante la entrevista también recordó cómo rechazó una oferta del Chelsea cuando tenía 17 años que habría triplicado su salario. El club inglés estaba dispuesto a pagar 1 millón de euros de cláusula por un jugador que todavía no había debutado profesionalmente, ofreciéndole casi medio millón de pesos al mes. Sin embargo, su familia le convenció de que su historia debía comenzar en el Atlético de Madrid.

La trayectoria de un talento prometedor

Nacido el 10 de noviembre de 1994 en Navalmoral de la Mata, Óliver Torres debutó con el primer equipo del Atlético el 19 de agosto de 2012, en un empate a uno contra el Levante. Con el conjunto rojiblanco conquistó la Copa del Rey en 2013 y ostenta el récord del gol más rápido en la historia del club.

Su carrera le ha llevado por diversos clubes de primer nivel. Tras varias cesiones al Villarreal y al FC Oporto, acabó fichando definitivamente por el conjunto portugués en 2017, donde permaneció hasta 2019 y conquistó una liga portuguesa. Posteriormente recaló en el Sevilla FC, donde vivió cinco temporadas gloriosas que incluyeron dos títulos de la UEFA Europa League, en 2020 y 2023.

En el verano de 2024, con 29 años, decidió emprender una nueva aventura en el fútbol mexicano fichando por Rayados de Monterrey, donde ha encontrado regularidad y un reconocimiento económico acorde a su trayectoria. A lo largo de su carrera profesional, el centrocampista extremeño ha disputado más de 500 partidos oficiales y ha anotado 37 goles.