Lamine Yamal (18) deja a todo el mundo boquiabierto al confesar qué coche elige: "No será un Lamborghini"

El delantero del Barcelona y figura clave de la Selección Española protagoniza titulares más allá de los juegos.

Durante una conversación reciente ante las cámaras de CBS News, Lamine Yamal abordó temas personales y confesó cuál es el vehículo que tiene en mente para cuando pueda manejar por las carreteras de España.

“Tampoco será un Lamborghini, con un Audi, un Mercedes o un Cupra me conformo”, no se cortó el joven jugador.

¿Qué marcas prefiere Lamine Yamal para su primer vehículo?

El jugador se moja, tal como recopila Car and Driver, y descarta los lujos excesivos. La declaración de Yamal fue contundente al afirmar que su futuro coche no será un Lamborghini.

El joven talento tiene los pies en la tierra y asegura que con un Audi, un Mercedes o un Cupra se conforma perfectamente para iniciar su etapa de conductor.

Cabe destacar la relación del entorno culé con Cupra, marca patrocinadora del club y de la Kings League. De hecho, personas cercanas suelen llevarlo en modelos de esta firma, como el Formentor.

El rol de sus amigos y el desafío de sacar el carnet de conducir

A diferencia de otros jugadores mundiales, Yamal aún no posee permiso de conducir y reconoce la necesidad de estudiar la teoría tras dejar la ESO.

“Es difícil porque al final llevo mucho tiempo sin estudiar desde que he dejado la ESO. Entonces tengo que empezar con el teórico”, admitió.

“Poco a poco, no tengo prisa. Pero sí quiero conducir, quiero sentir esa libertad de poder conducir yo solo”, confesó Yamal.

Su deseo reside en sentir la libertad al volante, pero con la condición de que todos sus amigos estén cómodos y puedan disfrutar junto a él.



“Mi coche será el que todos mis amigos quieran y lo puedan disfrutar”, dice Lamine Yamal.