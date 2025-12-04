De Curaçao a Uzbekistán pasando por Haití: estas son las selecciones más exóticas del Mundial 2026

Cada vez se ve más cerca el Mundial de fútbol más grande de la historia. 48 selecciones se darán cita en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá en una cita sin precedentes que abre las puertas a países de todo tipo.

Este viernes se celebra el sorteo que decidirá la suerte de todos los equipos en la competición, y la ilusión de los aficionados comienza a crecer pensando en el próximo verano.

A la cita no faltarán España, Brasil, Argentina, Francia, Portugal... pero sobre todo será el Mundial de los modestos. Selecciones inéditas como Curaçao o Cabo Verde estarán por primera vez en una Copa del Mundo, y todavía puede haber más sorpresas que lleguen desde las repescas pendientes.

Curaçao

Esta pequeña isla de casi 450 kilómetros cuadrados situada al norte de Venezuela se ha ganado a pulso competir por primera vez en un Mundial. Campeona de la tercera fase de clasificación de Norte, Centroamérica y Caribe, la selección caribeña se impuso en su grupo final a Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermudas.

El empate final ante Jamaica certificó el sueño de un equipo con fuertes raíces holandesas. La práctica totalidad de su plantilla nació, de hecho, en Países Bajos, y cuentan con Dick Advocaat, también holandés, como seleccionador.

La selección de Curaçao, en el partido definitivo ante Jamaica. REUTERS

Cabo Verde

Otro país insular que consigue su primera clasificación para el Mundial gracias a este amplio formato. Las islas de Cabo Verde, situadas al oeste de Senegal, consiguieron certificar el sueño al imponerse en un grupo en el que había selecciones más potentes sobre el papel como Camerún.

Los 'Tiburones Azules' parten como uno de los equipos más débiles del campeonato. Dailon Livramento, delantero que juega en el Casa Pía de Portugal, ha sido su máximo goleador en la fase de clasificación y es la referencia del equipo.

Uzbekistán

No se ha visto en otra igual el fútbol uzbeko a lo largo de su historia. La selección asiática consiguió la clasificación directa para el Mundial 2026 al terminar entre las dos primeras plazas de su grupo.

Con el mítico Fabio Cannavaro encabezando al equipo desde el banquillo, el exjugador aportará la experiencia necesaria en este tipo de citas. Tienen al defensa Khusanov, que juega en el Manchester City, como uno de sus grandes estandartes.

Jordania

Este territorio que tan de cerca ha visto el conflicto entre Israel y Palestina por proximidad geográfica estará por primera vez en la historia en el Mundial. Fue segunda de su grupo de clasificación tan sólo por detrás de Corea del Sur.

Sin grandes estrellas en su equipo apuntan a ser uno de los rivales preferidos por cualquier otra selección, pero su ilusión por brillar en una cita de este calibre nadie podrá echarla por tierra.

Haití

El país caribeño consiguió su segunda clasificación para un Mundial de fútbol. La primera vez fue en Alemania 1974, así que medio siglo después podrán volver a disfrutar de una Copa del Mundo, algo que una generación entera no conoce.

En un país con una situación social muy delicada, la selección no ha jugado ni uno solo de los partidos de clasificación en territorio nacional. Casi todos los jugadores han nacido en la diáspora y el seleccionador ni siquiera ha pisado la nación caribeña.

Duckens Nazon, de Haití, ante varios rivales. REUTERS

Panamá

El país centroamericano llega a un Mundial por segunda vez en su historia. Está en un buen momento el fútbol panameño, ya que su estreno en la Copa del Mundo se produjo hace no demasiado tiempo, en Rusia 2018.

Firmó una fase final de clasificación sin ninguna derrota y cuenta con futbolistas que juegan en equipos europeos, como Michael Murillo (Olympique de Marsella) o Eduardo Guerrero (Dinamo Kiev). Además, cuentan con un seleccionador español como Thomas Christiansen y con Edward Cedeño, que juega en la UD Las Palmas.