Javi Martínez, futbolista, sobre su salario con solo 17 años: "Pase a cobrar al mes 600 euros a 6 millones"

Con tan solo 17 años, Javi Martínez fue el protagonista de un salto económico y deportivo de grandes dimensiones cuando recibió la llamada de su hermano mientras militaba en el Osasuna Promesas.

El central español no era consciente que en aquella conversación su vida iba a cambiar: el sueño de debutar en Primera División se hacía realidad al tiempo que su hermano le formuló las siguientes palabras: "Te quiere el Athletic pero no para el filial. Quieren hacerte ficha del primer equipo".

A esa edad Javi Martínez vivía todavía el fútbol como un juego, disfrutando de sus amigos y de un verano cualquiera. Era jugador del filial del conjunto navarro y su sueldo era de apenas 600 euros al mes, una cifra modesta incluso para la Segunda B, actual Primera RFEF.

Las palabras de su hermano le descolocan: la oferta era para jugar en el Athletic Club y hacerlo así en San Mamés, en La Catedral, un salto directo a la élite para un chico que ni siquiera había debutado en Primera División.

El siguiente dato que escucha le resulta aún más difícil de digerir: el Athletic está dispuesto a pagar 6 millones de euros por su cláusula de rescisión. Él mismo ha explicado en varias entrevistas que, a esa edad, no alcanzaba a entender lo que significaba tal cantidad de dinero, sobre todo comparada con el salario que estaba cobrando en Osasuna.

"¿Qué me estás contando, tío? 6 millones de euros. Yo no sabía ni lo que era eso. Le pregunté qué había dicho Osasuna y me dijo que ellos estaban encantados", desveló el exinternacional español en el podcast Los Fulanos.

Y es que Javi Martínez reconoció el riesgo que asumió el Athletic al fichar a un jugador que nunca había jugado en la élite: "Al final te tienes que amoldar a la categoría. Es muy difícil que un jugador de 17 años pues juegue 34 partidos en su primera temporada".

Javi Martínez, durante su etapa en el Athletic Club. EFE

La operación se cerró en el verano de 2006, cuando el club rojiblanco abonó la cláusula íntegra a Osasuna y lo incorpora con un contrato de larga duración como apuesta de presente y de futuro.

Desde Bilbao se subrayó que se trataba de un fichaje estratégico, comparable a otros grandes movimientos del club, y que encajaba con la filosofía de apostar por jóvenes formados en el fútbol vasco.

Javi Martínez siempre ha recalcado el papel clave de su entorno en aquella decisión, desde su hermano, que canalizaba la información y le ayudaba a mantener la calma, hasta la directiva de Osasuna, que terminó avalando su salida.

El jugador recuerda que el club navarro no solo aceptó la cláusula, sino que le brindó una despedida emotiva, con rueda de prensa incluida, en la que sintió el reconocimiento a sus años de formación en Tajonar.

El fichaje marcó el inicio de una etapa brillante en el Athletic, donde se consolidó como centrocampista y también como defensa, llegando a disputar una final de la Europa League y convertirse en internacional con la selección española.

Imagen de Javi Martínez durante su experiencia en el Bayern de Múnich. Europa Press

Ese rendimiento acabó abriéndole otra puerta gigantesca: la del Bayern Múnich, que pagó 40 millones de euros por su traspaso y lo convirtió en uno de los jugadores españoles más cotizados de su generación.

Al mirar atrás, Javi Martínez presenta aquella historia como una mezcla de ingenuidad juvenil y profesionalización acelerada: de un salario casi simbólico en Segunda B a cifras que él mismo reconoce que no sabía ni cómo dimensionar.

Hoy, ya como exjugador del Athletic y del Bayern, utiliza ese episodio para ilustrar hasta qué punto el fútbol puede transformar una vida en cuestión de meses cuando se cruzan el talento, la oportunidad y la confianza de los clubes.