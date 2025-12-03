La España de los mil problemas sigue siendo la más grande en plena regeneración y pese a las bajas de Aitana, Salma o Patri

Las jugadoras de la Selección mantean a Sonia Bermúdez tras ganar la Nations League femenina Reuters

La selección española femenina de fútbol cierra su 2025 recuperando su mejor estilo gracias al que abrió un ciclo dorado en Sídney: levantando un trofeo internacional y confirmando que, pese a las adversidades, sigue siendo la referencia mundial.

Este martes, en el Estadio Metropolitano de Madrid, España se proclamó campeona de la segunda edición de la UEFA Women's Nations League tras imponerse por 3-0 a Alemania en un partido inolvidable.

Fue una victoria especial por múltiples razones. Primero, porque significó el primer título con Sonia Bermúdez al frente del equipo tras su nombramiento en agosto de este mismo año.

🏆 Fueron campeonas de nuevo.



Ante más de 55.000 creyentes.



🙌 Y esta fue su fiesta 🙌#LaFinalContigo | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/i5oSkksulj — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) December 2, 2025

Segundo, porque se logró sin tres de las grandes referentes del equipo: Aitana Bonmatí, Salma Paralluelo y Patri Guijarro, todas lesionadas.

Y tercero, porque supuso la consolidación de una nueva generación de jugadoras, con Claudia Pina, Vicky López o Cata Coll asumiendo galones en un equipo en plena transición.

Aitana Bonmatí ejecuta un pase. RFEF

Bajas de peso

La antesala del partido de vuelta estuvo marcada por la noticia más dolorosa: la baja de Aitana Bonmatí, tres veces Balón de Oro (2023, 2024 y 2025), que sufrió una fractura de peroné apenas dos días antes del encuentro.

A esa ausencia se sumaban la de Patri Guijarro, con una fractura por estrés, y la de Salma Paralluelo, con una lesión de rodilla sufrida en semifinales. Tampoco estaba disponible Tere Abelleira, de baja desde febrero por una grave lesión de rodilla.

Pese a todo, el equipo dirigido por Bermúdez respondió con una actuación memorable. Tras el 0-0 de la ida en Kaiserslautern, donde Cata Coll fue decisiva para evitar la derrota, España salió con determinación en el Metropolitano.

La nueva generación

En un segundo tiempo arrollador, Claudia Pina y Vicky López firmaron tres goles en apenas 13 minutos que dejaron sin respuesta a la potente Alemania.

El primero, obra de Pina, llegó tras una asistencia de Mariona Caldentey. El segundo fue una genialidad de la joven Vicky, de solo 18 años, que culminó una jugada individual con un disparo con rosca.

Vicky López celebra un gol en la final de la Nations League femenino Reuters

Y el tercero, nuevamente de Pina, cerró una noche perfecta para la delantera del FC Barcelona, que terminó el torneo como máxima goleadora con 8 goles.

Al término del partido, Alexia Putellas, elegida MVP del torneo, celebraba su enésimo título con la selección nacional y destacaba la importancia del momento.

"Es una de las mejores noches de nuestras vidas. Algunas llevamos más de una década aquí y ver cómo crecen las más jóvenes es emocionante", aseguraba.

Tres años irrepetibles

El título logrado en Madrid culmina un trienio histórico para el fútbol femenino español.

Desde que España se proclamara campeona del mundo en Sídney el 20 de agosto de 2023, el equipo ha vivido una sucesión de logros sin precedentes:

- Mundial 2023: campeonas tras vencer 1-0 a Inglaterra en la final con un gol de Olga Carmona.

- Nations League 2024: victoria en Sevilla ante Francia por 2-0 en la final de la primera edición del torneo.

La selección española, durante la celebración del título en la Women's Nations League. RFEF

- Juegos Olímpicos París 2024: cuarto puesto, con eliminación en semifinales frente a Brasil y derrota ante Alemania en el partido por el bronce.

- Eurocopa 2025: subcampeonas tras perder por penaltis ante Inglaterra en Basilea.

- Nations League 2025: campeonas con una actuación sobresaliente ante Alemania y dominio durante todo el torneo.

En apenas dos años y medio, España ha disputado cuatro finales y ha levantado tres títulos internacionales, consolidándose como la mejor selección del mundo según el ranking FIFA.

Las líderes de una generación

El ciclo 2023-2025 ha estado dominado por dos nombres propios: Aitana Bonmatí y Alexia Putellas.

Aitana, centrocampista del FC Barcelona, ha ganado los últimos tres Balones de Oro (2023, 2024 y 2025), siendo la gran referente del juego español.

Su ausencia en la final de la Nations League 2025 no empaña su liderazgo indiscutible sobre el campo en esta etapa.

Aitana Bonmati (FC Barcelona) recibe el Balón de Oro femenino por tercer año consecutivo Reuters

Alexia, doble Balón de Oro en 2021 y 2022, ha demostrado que sigue siendo clave, como MVP del último torneo y con actuaciones decisivas en todas las fases finales.

La victoria en la Nations League 2025 marca el inicio de un nuevo ciclo. El relevo generacional ya está en marcha: la lesión de Aitana abrió paso a Vicky López; la baja de Salma dejó espacio a Claudia Pina; la ausencia de Patri Guijarro permitió ver a Inma Gabarro y Maite Oroz en roles más protagonistas.

El equipo de Bermúdez no ha perdido identidad: sigue dominando el balón, presiona arriba y asfixia a sus rivales con una mezcla de juventud y experiencia.

España ha demostrado que puede reinventarse sin perder el nivel ni la competitividad. Que el talento sigue brotando en todas las líneas. Que el futuro está asegurado. Y que, incluso sin sus estrellas, sigue siendo la más grande.

En tiempos de crisis, lesiones y cambios, España ha demostrado que su fuerza no está solo en sus nombres, sino en su estilo, su grupo y su ambición. Porque la España de los mil problemas sigue siendo la más grande.