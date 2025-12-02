Rodrygo Goes, desaparecido: juega el 49% de los minutos, pero sólo firma 36 tiros en 30 partidos con 9 meses sin gol

Rodrygo ha tocado el fondo. 30 sin marcar lo igualan con Mariano en un récord que nadie quiere mencionar en el Bernabéu. Pero los números, por escalofriantes que sean, apenas rasguñan la superficie del verdadero drama: nueve meses de invisibilidad en un equipo que lo compró para brillar.

No estamos hablando de un delantero al que hayan apartado completamente. Eso sería, de alguna manera, más fácil de entender. Rodrygo ha jugado 1.339 en esos treinta partidos. Ha disparado treinta y seis veces. Pero el resultado es siempre el mismo: la portería permanece cerrada.

El verdadero castigo no es la exclusión. Es la semiconfianza. Es ser el jugador que entra y sale, que nunca termina de ser considerado esencial pero tampoco es descartado completamente. Es vivir en el limbo, donde cada minuto es una batalla contra la incertidumbre propia.

SE CONSUMA UN DATO TOTALMENTE INCREÍBLE



Rodrygo acaba de igualar la PEOR RACHA DE PARTIDOS CONSECUTIVOS SIN MARCAR de un DELANTERO en los 123 años de historia del Real Madrid.



RODRYGO: lleva 30 partidos seguidos sin marcar (la racha dura 1.339 minutos -y sumando-). No marca… pic.twitter.com/4VibGWAz9W — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 30, 2025

Hace ya más de un lustro, Rodrygo llegaba a Madrid como una promesa. Un extremo veloz, con técnica, con ganas de comerse el mundo. Ahora, a los 24 años, atraviesa la crisis más profunda de su carrera profesional. Nueve meses es una eternidad en el fútbol. Es tiempo suficiente para que un jugador se cuestione todo.

Cambio de rol

Pocos podrían imaginar que el 4 de marzo sería el último gol de Rodrygo con el Real Madrid. Un tanto de bella factura contra el Atlético de Madrid en la Champions y que acabó siendo clave para superar la eliminatoria.

Ya han pasado 273 días desde aquello. Ha llovido mucho. Ancelotti era el entrenador y Rodrygo jugaba un papel importante dentro del once titular. De hecho, fijándonos en los datos, fue titular en ocho de los 10 siguientes partidos posteriores. El entrenador italiano confiaba en él, pero Rodrygo no fue capaz de devolvérsela con goles.

Llegó entonces un cambio en el banquillo. Se marchó Ancelotti y aterrizó en el club de Chamartín Xabi Alonso. Fue un verano convulso en lo personal para Rodrygo, siempre entre rumores de una salida que parecía inevitable. Sin embargo, se cerró el mercado y el carioca no salió de Madrid.

Ahora vive una situación delicada. Comenzó su carrera siendo un revulsivo importante, se ganó un puesto en el once con mucha continuidad, pero ha caído en el olvido con el entrenador vasco. Suma 18 partidos con Xabi Alonso, únicamente cinco de ellos como titular, y en varias ocasiones ha tenido una participación testimonial.

A veces como punta, otras en la banda derecha, también jugando en su perfil izquierdo natural... pero Rodrygo no ha terminado de derribar la puerta. Ha contado con pocos minutos, es cierto, pero cuando ha estado sobre el césped no ha dejado ni un mínimo atisbo de rebeldía.

De hecho, sus estadísticas en cuanto al número de disparos son muy pobres. En estos 30 partidos que acumula sin ver puerta únicamente ha intentado 36 remates. Pisa poco el área, no es una amenaza y muchas veces pasa de puntillas sin apenas ser un argumento ofensivo del equipo.

Futuro incierto

Su situación es delicada. Ha perdido la confianza de la afición y parece que él mismo también ha dejado de creer en su fútbol. Tiene 24 años, le queda mucho fútbol en sus botas, pero debe decidir si lo más idóneo es continuar en el Real Madrid o buscar un rol importante lejos de la capital de España y en un club en un escalón inferior.

Ahora, con el regreso de Mastantuono tras sufrir pubalgia, Rodrygo podría quedar incluso más relegado al banquillo. Xabi Alonso puso toda su confianza sobre la figura del argentino desde su llegada y el '30' blanco no ha dado tampoco motivos para desaparecer del mapa.

Rodrygo, durante un partido con el Real Madrid. EUROPA PRESS

Eso sí, el tiempo corre en contra de Rodrygo. Primero por el Mundial, donde se podría quedar sin hueco si se mantiene esta situación. Además, Ancelotti ha afirmado que "si un jugador está al 90% llevará al que esté al 100%" por culpa de la gran variedad de opciones en ataque. Eso le deja en un lugar delicado.

Lo que está claro es que su panorama dentro del Real Madrid no es muy halaguëño. Quien sabe si un gol servirá para desbloquearlo del todo. Quizá es la medicina que necesita para volver a resurgir.

El miércoles ante el Athletic puede tener una nueva oportunidad, pero cada partido que pase sin perforar la portería rival caerá como una losa en su historia en el Real Madrid.