¿Puede el Atlético ganar al Barça en el Camp Nou? Los motivos de Simeone para romper la maldición de 19 años

La Liga está que arde. No es muy habitual ver a la competición regular tan apretada en la cabeza cuando está ya casi llegando a su ecuador, pero esta temporada hay cuatro equipos que se miran todavía de tú a tú a estas alturas del curso.

Real Madrid, Villarreal, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Son estos dos últimos los que este martes (21:00 horas, Camp Nou) protagonizan un duelo directo que va a centrar todas las miradas y que promete un alto voltaje.

El Barça está ante una gran oportunidad para empezar a distanciar a un rival determinante. Sin embargo, el Atlético de Madrid sueña con comprimir aun más la clasificación y asaltar el liderato de la clasificación.

Si gana, sería colíder junto con el Barça al menos por un día, y los de Simeone tienen razones para creer en una victoria en el Camp Nou que siempre se les antoja muy complicada.

Eso sí, el Atlético no gana en el Camp Nou desde 2006. Venció la temporada pasada al Barça como visitante, pero fue en Montjuïc. Simeone no sabe lo que es vencer en el campo de Les Corts, pero el Atleti tiene varios motivos para soñar en grande.

La confianza del Atlético

El Atlético de Madrid vive su momento más dulce de la temporada, tanto en el plano estadístico como a nivel de confianza. Ahora mismo los de Simeone parecen imbatibles y llegan lanzados a su intento por alcanzar la cúspide de la clasificación.

El Atleti no pierde en La Liga desde la primera jornada. El calendario marcaba la hoja de agosto cuando perdió ante el RCD Espanyol, pero desde entonces no ha vuelto a pinchar de esta forma en el campeonato. Junto al Real Madrid, es el único equipo con una única derrota en su haber.

Julián Álvarez y Djené pugnan por un balón. Reuters

La racha dice que el equipo madrileño encadena siete victorias consecutivas entre Champions y La Liga. Tan sólo una única derrota en partido oficial en dos meses y medio, la cosechada ante el Arsenal en Inglaterra.

El ánimo del Barça

El Barcelona es una contradicción en sí mismo. Puede presumir de llegar a este importante choque como líder de La Liga después de arrebatarle la primera plaza al Real Madrid esta pasada jornada, pero el ambiente no es de celebración en la ciudad condal.

Son varios factores los que llevan a este especie de depresión. Lamine Yamal hace tiempo que no muestra su mejor versión, siempre rodeado de polémicas y de sus molestias por la pubalgia.

La derrota ante el Chelsea en Stamford Bridge hizo mucho daño. Un equipo irreconocible a merced de un rival muy superior. Y por si fuera poco, la victoria ante el Alavés lejos de disipar dudas las aumentó.

La imagen del final del partido, con Hansi Flick abatido siendo consolado por Raphinha, también encendió las alarmas en Barcelona.

Una maldición desterrada a medias

Es cierto que el Camp Nou no es ni mucho menos un territorio amigo para el Atlético de Madrid, pero también es verdad que hay recuerdos imborrables que los rojiblancos han escrito allí.

El último de ellos el de la temporada 2013/2014. El ya mítico gol de Godín para rescatar un empate ante el Barça fue crucial para que el Atlético de Madrid terminara proclamándose campeón aquel curso.

Por otra parte, el Cholo no sabe lo que es ganar en este estadio recién reinaugurado. Desde que tomó las riendas del Atleti ha sido incapaz de plantar su bandera en el Camp Nou. De hecho, la última victoria atlética en el campo de Les Corts data de 2006.

Sin embargo, Simeone logró romper a medias la maldición ya la pasada temporada. El Atlético ganó al Barça en su casa (1-2) en la jornada 18, y aunque es cierto que el escenario fue el Estadio Olímpico de Montjuïc, al menos los colchoneros saborearon el dulce de la victoria en la ciudad condal.