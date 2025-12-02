La alineación confirmada del Atlético de Madrid contra el FC Barcelona en la jornada 19 de La Liga

Llega uno de los duelos más esperados de La Liga, uno de esos partidos que pueden decidir títulos aunque todavía la competición esté en diciembre. Barça y Atlético de Madrid se ven las caras este martes (21:00 horas) en el Camp Nou en el partido correspondiente a la jornada 19 del campeonato.

Se trata de un partido adelantado, fruto de la compresión y asfixia que sufre el calendario cada año. En esta semana sin Champions League, Barça, Atlético, Real Madrid y Athletic Club, los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España a principios de 2026, aprovechan para adelantar los deberes.

El duelo del Camp Nou arroja muchas incógnitas y sobre todo le deja la puerta abierta al Atlético de Madrid por el estado de forma que atraviesa uno y otro equipo.

Es cierto que el Barça llega al duelo después de haber recuperado el liderato de La Liga, pero sus últimos partidos dejan aflorar muchas dudas sobre su juego. La dura derrota ante el Chelsea abrió las heridas de nuevo, y la complicada victoria ante el Alavés en el Camp Nou no hizo sino incrementar la sensación de que algo no funciona bien.

El Atlético de Madrid, por su parte, llega en el mejor momento de la temporada. Desde la derrota en Anfield contra el Liverpool a mediados de septiembre, los de Simeone tan sólo han perdido un partido en dos meses y medio. Fue contra el Arsenal en Inglaterra.

En La Liga, el conjunto colchonero no sabe lo que es perder desde que en la primera jornada cayera en casa del RCD Espanyol. Desde entonces, una trayectoria ascendente que ahora mismo le hace ser cuarto pero a sólo tres puntos del FC Barcelona.

El Atlético va con todo

Oblak volverá a estar en la portería después de su regreso. El guardameta apunta a ser definitivo en el partido ante el gran potencial ofensivo del Barça, así que tratará de dar lo mejor de sí mismo en el Camp Nou.

Simeone apunta a una defensa de cuatro. En ella, Nahuel estaría en el lateral derecho y Hancko en el izquierdo. La pareja de centrales, mientras tanto, sería la formada por Lenglet y Giménez, el autor del gol milagroso ante el Inter.

En el centro del campo el Cholo apuesta por Cardoso, la gran novedad en el once que puede ser determinante en un partido de altos vuelos contra el Barcelona. A su lado, Pabblo Barrios para aportar la frescura en la zona ancha.

Nico González y Giuliano jugarán en las bandas para tratar de darle dinamismo al ataque del Atlético de Madrid y también ayudar con las subidas de Raphinha y Lamine Yamal por los costados.

En el ataque, el puesto seguro lo tiene Julián Álvarez. El argentino es inamovible, y más en un partido tan trascendental como este, en el que el Atlético de Madrid se podría poner provisionalmente líder.

El argentino estará acompañado por Baena, quien parte desde la mediapunta. Simeone se reserva a Sorloth y a Griezmann, quien partirán desde el banquillo.

Alineaciones confirmadas del partido:

FC Barcelona:Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Eric García, Pedri, Olmo, Lamine, Raphinha y Lewandowski.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Cardoso, Nico; Julián y Baena.