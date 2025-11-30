La temporada que lo cambia todo: el Arsenal, 'made in Arteta', ante su mayor oportunidad en 21 años para recuperar la gloria

Los jugadores del Arsenal celebran el tercer gol en la victoria ante el Bayern Múnich. Reuters

No hay un equipo más en forma a día de hoy que el Arsenal. Mikel Arteta ha diseñado un equipo que harto de terminar segundo en la Premier League, quiere volver a levantar un título que se resiste desde hace 21 años.

En la temporada 2003-2004, el conjunto dirigido por Arsène Wenger firmó la única temporada invicta registrada en la liga inglesa, con figuras como Thierry Henry y Patrick Vieira al frente. Aquel campeonato marcó un antes y un después en la historia de un club que, desde entonces, no ha vuelto a ganar el título más importante en Inglaterra.

A partir de entonces, el club entró en un prolongado periodo de transición, condicionado por la escasez de títulos nacionales, una inversión menor en comparación con sus rivales y solo chispazos esporádicos de su antiguo brillo. Sin embargo, ahora ya todo ha cambiado.

No solo es el equipo más en forma de Inglaterra, sino también de Europa y el resultado del último partido en Champions ante el Bayern Múnich es una clara muestra de ello.

Arteta ha hecho del Arsenal un equipo que roza la perfección: el más goleador en Inglaterra (el cuarto en Europa) y el que menos encaja tanto en su liga como en la competición continental.

Un equipo intratable

El conjunto londinense puso fin a la racha de 18 partidos invictos de los bávaros, consolidándose como el único equipo con pleno de victorias en la máxima competición europea. Se habla del equipo de moda en Europa, aunque quizá la expresión se quede corta.

No parece tratarse de una tendencia pasajera, sino de una plantilla que, tras años de búsqueda, ha hallado el rumbo hacia el éxito y no parece dispuesta a desviarse de él en el corto plazo.

💣 LOS CAÑONEROS.



Espectacular entrada en escena para recibir al Arsenal en el Emirates Stadium. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/H88DqyB7V2 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 23, 2025

Al Arsenal se le ha acusado durante años de sufrir vértigo: de estar siempre al borde del éxito sin llegar a alcanzarlo. Sin embargo, esa sensación parece haberse transformado en convicción bajo la dirección de Arteta. Y es que la sensación es que algo grande se está gestando en Londres.

El equipo muestra además señales de continuidad: su plantilla, con una edad media de 25,8 años, combina juventud con un dominio férreo en la Champions League, donde ha anotado 14 goles y ha recibido solo uno.

Lo mismo ocurre en la Premier League, donde lidera con seis puntos de ventaja sobre el Chelsea, con quien se enfrenta este domingo a las 17:30 hora peninsular en Stamford Bridge. Un partido en el que podría asestar otro golpe de autoridad.

Arteta, en el banquillo del Arsenal durante el partido ante el Bayern. Reuters

Si la temporada pasada el equipo se quedó a las puertas de los mayores logros, consolidándose como uno de los grandes del Viejo Continente, esta campaña parece destinada a la consagración.

El proyecto de Arteta alcanza su máxima expresión: se trata de un equipo versátil, con una plantilla lo suficientemente profunda como para sobreponerse a las bajas, moderno, competitivo, con corazón joven, ambicioso y, al mismo tiempo, humilde.

Aquí los egos ceden ante el colectivo; triunfa el equipo, no las individualidades. Un ejemplo de ello es que Saka y Gyökeres son los máximos goleadores con apenas seis tantos, mientras que hasta trece jugadores han marcado y catorce han brindado asistencias.

La máquina de Arteta

Es un equilibrio entre la emoción y el cálculo, entre la pausa y la velocidad. El equipo juega a lo que desea jugar sin temor ni condicionado por el marcador.

El Arsenal, que juegan sin frenos, tiene un amplio repertorio de estilo: las diversas maneras de hacer daño a un rival, con goles a balón parado, en jugada elaborada y al contragolpe. El sueño de cualquier entrenador.

Esta temporada ha firmado 12 de sus 24 goles en la Premier League en acciones a balón parado, con un total de 17 entre todas las competiciones, y ello sin contar los de penalti.

Cabe apuntar que el Arsenal ha disputado 19 partidos entre todas las competiciones (Premier, Champions y EFL Cup), con 42 goles a favor y solo 7 en contra.

Cinco victorias en cinco partidos.

Líder invicto de esta #UCL.



🌪️🇧🇷 La velocidad de Martinelli certifica el triunfo del Arsenal ante el Bayern. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/7q9A8446SI — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 26, 2025

Hasta la fecha, el Arsenal solo ha encajado una derrota. Fue en la tercera jornada de la Premier, el pasado 31 de agosto, ante el Liverpool (1-0). Presenta además dos empates, ambos en liga (Manchester City, 1-1, y Sunderland, 2-2). El resto de duelos los cuenta por victorias. Cifras que de sostenerse solo pueden conducir a la obtención de títulos.

"Sabemos cuáles son nuestros objetivos y lo que queremos conseguir esta temporada. Hemos estado muy, muy cerca en las últimas temporadas y todo el equipo va a determinar si lo conseguimos o no, pero al mismo tiempo tenemos que asegurarnos de no perder de vista lo que tenemos que hacer día a día para llegar al nivel que queremos", expresó Arteta durante la pretemporada.

Hoy es el día en el que sostiene: "Tenemos que jugar así de manera constante". El nivel se ha alcanzado.

Con una inversión de 1.021 millones desde que Arteta está en el banquillo, un equipo que funciona como una máquina perfecta y aprovechando los 'años de transición' de sus rivales, el Arsenal puede romper una sequía de 21 años en Inglaterra y además, opta a ganar por primera vez la Champions.