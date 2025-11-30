La mejoría del Real Madrid no se traslada en el resultado tras empatar ante el Girona y ceder el liderato ante el Barça

El conjunto blanco tuvo que ir a remolque tras el gol inicial de Ounahi, empató de penalti en la segunda parte por medio de Mbappé, pero no encontró el gol de la remontada.

Girona

Real Madrid

Tercer empate consecutivo del Real Madrid en La Liga fuera del Santiago Bernabéu. Dos puntos menos que tienen mayores consecuencias ya que el conjunto blanco ha cedido el liderato de La Liga ante el Barça tras el empate en Montilivi ante el Girona [Narración y estadísticas del partido].

El conjunto blanco está sufriendo mucho en este 'tourmalet' de jugar seis partidos fuera del Santiago Bernabéu y todavía le queda uno. En Montilivi, ante el Girona, los de Xabi Alonso evidenciaron una notable mejoría con respecto a los partidos anteriores, pero acabó empatando el partido.

Con una pareja de centrales formada por Rüdiger y Militao que sí transmitió seguridad y un ataque que funcionó con una intensidad impropia de los últimos partidos, el Real Madrid hizo méritos para llevarse el encuentro.

Mbappé celebra con Militao el gol del empate el Girona. EFE

Sin embargo, enfrente estaba un Girona que a pesar de estar en la zona baja de la clasificación, es un equipo muy bien trabajado bajo las órdenes de Míchel. Fiel a su estilo, el equipo catalán asumió muchos riesgos en la salida del balón, pero al conjunto blanco le faltó claridad en los metros finales.

El riesgo que aceptaron los dos equipos estuvo a punto de provocar los primeros goles, aunque se hicieron de rogar. De hecho, al Real Madrid le costó mucho más que al Girona, a pesar de generar más peligro sobre la portería de su rival.

Un partido muy táctico

Las ocasiones empezaron a llegar en los minutos finales de la primera parte, momento en el que se rompió el partido. Después de paradón de Gazzaniga al remate de cabeza de Militao, fue Mbappé quien abrió el marcador... aunque no pudo celebrar el gol.

El Girona pedía falta del francés al controlar el balón, mientras desde la sala VAR instaron a De Burgos Bengoetxea a acudir al monitor a revisar una posible mano del delantero. No necesitó ver muchas repeticiones el colegiado vasco para anular el tanto: el balón le dio de forma involuntaria en la mano.

El que sí subió al marcador fue el golazo que marcó Ounahi. Tras una gran jugada colectiva del equipo de Míchel, finalizó el mediocentro con un pase sin mirar de Tsygankov para conectar con Ounahi, que, de primeras, se sacó un poderoso derechazo, batiendo a un Courtois que solamente pudo seguir el balón con la mirada.

La reacción que necesitaba el Real Madrid llegó desde el banquillo. Xabi Alonso dio entrada a Camavinga en detrimento de Arda Güler y el equipo fue otro, aunque le costaba encontrar espacios entre líneas.

A la hora de juego, con el conjunto blanco más pendiente de atacar que de defender, Vanat corrió hasta plantarse solo ante Courtois tras una gran asistencia de Iván Martín, pero el portero belga se hizo gigante en el mano a mano y firmó una parada providencial.

El Madrid, incómodo, respondió con otro gol anulado, a Vinicius por claro fuera de juego, y consiguió el empate en el minuto 67, en un penalti inocente por un pisotón de Hugo Rincón sobre el extremo brasileño cuando se internaba en el área.

Gazzaniga acertó la dirección del disparo de Mbappé, a su derecha, pero era inalcanzable, tan ajustado al palo.

Esa no fue la única pena máxima que hubo en el partido. Y es que Joel Roca contactó con Rodrygo, quien se fue al suelo en cuanto notó el golpe. Éste existió, pero después de que De Burgos Bengoetxea se lavara las manos al no saber qué pitar, el VAR consideró que no era suficiente.

Un duelo de ida y vuelta

El duelo se rompió porque los dos querían y necesitaban ganar: Vinicius y Mbappé se quedaron a un palmo del gol por partida doble, pero el Girona tuvo el 2-1 con otra parada clave de Courtois ante Joel Roca.

No llegó ni el 1-2 ni el 2-1, pero Montilivi celebró un punto que puede ser de inflexión y el Real Madrid acabó de nuevo con la cabeza gacha, sin victoria y sin liderato.

Valverde, serio tras el gol del Girona. Reuters

Ficha técnica del partido:

Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón (Alejandro Francés, min. 72), Arnau, Vitor Reis, Alex Moreno; Witsel, Iván Martín; Tsygankov (Asprilla, min. 72), Ounahi (Lass, min. 83), Bryan Gil (Joel Roca, min. 72); y Vanat (Abel Ruiz, min. 83).

Real Madrid: Courtois; Trent (Gonzalo, min. 90), Éder Militao, Rüdiger, Fran García (Álvaro Carreras, min. 90); Tchouaméni (Rodrygo, min. 72); Valverde, Arda Güler (Camavinga, min. 46), Bellingham, Vini Jr.; y Mbappé.

Goles: 1-0, min. 45: Ounahi. 1-0, min. 67: Mbappé, de penalti.

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea (comité vasco). Amonestó a los locales Gazzaniga (min. 42), Ounahi (min. 59) y Vanat (min. 74).

Incidencias: Partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports disputado ante 14.005 aficionados en el Estadi Municipal de Montilivi, en Girona.