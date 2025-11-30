Flick y Raphinha, la imagen que enciende todas las alarmas en el Barça en plena victoria: "Vamos a mejorar, seremos mejores"

No todo fue tan bonito en la última victoria del FC Barcelona ante el Alavés en la jornada 14 de La Liga. Pese a que los culés vencieron al Deportivo Alavés en el Camp Nou para asaltar provisionalmente el liderato, la imagen del equipo distó mucho de ser la deseada por todos. Especialmente por su entrenador, Hansi Flick.

La muestra de ello fue una imagen que ya está dando mucho de qué hablar y que refleja la preocupación en el equipo. La instantánea del técnico alemán charlando seriamente con Raphinha al término del encuentro con un semblante muy serio.

Todo sucedió tras el 3-1 del Barça ante el Alavés en un partido en el que los catalanes sufrieron mucho más de la cuenta. Flick se quedó sentado en el banquillo del Camp Nou, y allí apareció Raphinha para ver qué le pasaba a su entrenador.

Este video me ha dejado tocado.



Qué le pasa a Hansi? Me preocupa porque lo defendería con mi vida. pic.twitter.com/JTbSPeT8Qm — Àlex (@aleeexFCB) November 29, 2025

El brasileño se agachó para poder hablar con el técnico, con un semblante muy serio en su rostro. Flick negaba constantemente mirando al vacío, dejando claro que no estaba ni mucho menos contento con cómo había ido el encuentro.

Raphinha, mientras tanto, trataba de consolarle. Apoyado en sus rodillas y con la cabeza pegada a la de su entrenador, intentaba comprender y calmar a un técnico desolado. Una imagen muy dura que dista mucho de la alegría que debe producir una victoria.

Mucha preocupación

Posteriormente tanto Hansi Flick como Raphinha tomaron la palabra ante los medios de comunicación. No tardaron en preguntarle al técnico sobre el contenido de esa conversación: "Tras el final del partido, Raphinha me decía lo mismo que la última vez: Vamos a mejorar. Seremos mucho mejores en los próximos partidos".

El germano dejó claro que no está satisfecho con lo que está viendo este curso en su equipo: "No tenemos el control ni la intensidad que teníamos la temporada pasada. Me tengo que centrar en este curso. Hemos tenido más lesiones, y la pasada temporada vi que todo el mundo estaba disponible", comentó sobre los problemas físicos, otro de los puntos de conflicto grave.

"Mejoramos tras cada partido y victoria, y esta temporada va bien, con cuatro victorias seguidas, pero no nos podemos contentar con ellas. Hay que mejorar", incidió Hansi Flick.

Raphinha, frente a Sivera. Reuters

Por su parte, Raphinha también habló tras la victoria ante el Alavés en la que él fue una parte importante: "El míster ha sentido que podríamos hacer mucho más en el campo, nosotros también sabemos que lo podemos hacer mucho mejor", dijo.

El brasileño dejó claro que Hansi Flick les sigue exigiendo mucho más: "Su sensación es que el equipo no está jugando en su mejor versión y estoy de acuerdo. Tenemos que mejorar muchísimo, pero aun así creo que lo más importante de hoy era salir con la victoria. Las cosas malas que estamos haciendo tenemos tiempo de arreglarlas y estoy seguro de que volveremos a nuestra mejor versión".

Y es que la última derrota en Champions League ante el Chelsea volvió a levantar una gran preocupación en el Barça por la falta de contundencia en los encuentros importantes. Mientras tanto, a la espera de lo que haga este domingo el Real Madrid, los culés son líderes de La Liga.