Cuándo juega España la vuelta de la final de la Nations League ante Alemania: fecha, horario y dónde ver el partido de fútbol

La selección española femenina salió indemne de su visita a Alemania en la ida de la final de la Nations League. Pese a verse sometida durante buena parte del encuentro, las de Sonia Bermúdez lograron aguantar el empate, un resultado que mantiene la eliminatoria abierta de cara al decisivo y definitivo duelo de vuelta en el Metropolitano.

Habría que retroceder mucho en el tiempo para recordar una primera parte en la que la selección española estuviera tan arrinconada.

Y es que en la primera parte el equipo fue prácticamente un juguete en manos de una Alemania que no solo hizo méritos para marcharse al descanso por delante, sino que incluso amenazó con firmar una goleada.

España afronta ahora el segundo asalto de la eliminatoria contra Alemania, un duelo que se erige como el último escollo en su camino hacia la revalidación del título de la Nations League femenina.

La Roja, primera -y hasta ahora única- campeona del torneo, confía en el impulso de su afición para el decisivo encuentro por el título.

El choque de ida, celebrado en el Fritz-Walter-Stadion alemán, dejó la eliminatoria completamente abierta. Gracias a la actuación de Cata Coll, España logró contener las ofensivas germanas y mantener el 0-0, un resultado que le permite jugarse el título ante su afición.

¿Cuándo es el partido de la Nations League entre España y Alemania?

El duelo entre el combinado nacional y la selección alemana se disputa este martes 2 de diciembre a partir de las 18:30 hora peninsular. En Argentina serán las 13:30 horas, mientras que en México serán las 10:30 horas.

¿Dónde se juega el partido de la Nations League entre España y Alemania?

Este choque entre España y Alemania que corresponde a la vuelta de las final de la Nations League se disputa en el estadio Metropolitano. El estadio tiene una capacidad para unos 70.460 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de la Nations League entre España y Alemania?

En España, el partido correspondiente a la vuelta de las final de la Nations League femenina entre España y Alemania se podrá ver a través de La 1. Además, también se podrá seguir a través de la plataforma RTVE Play.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro.