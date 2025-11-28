La 'Mbappédependencia' se instala en el Real Madrid: una figura indispensable para Alonso con el 55% de los goles

Ya es oficial. Existe la 'Mbappédependencia' en el Real Madrid. Kylian Mbappé se ha convertido en el faro absoluto de un equipo que trata de salir del bache deportivo y anímico.

El último ejemplo es claro. Los cuatro goles de la sufrida victoria ante el Olympiacos escenificaron que gran parte de las aspiraciones del conjunto blanco dependen del estado de inspiración en el que se encuentre su gran estrella. Es indiscutible. Si Mbappé está bien, el Real Madrid tiene más opciones de ganar.

Las cifras lo avalan. De hecho, son escandalosas. Tanto como que arrojan que más de la mitad de los goles que ha marcado el equipo blanco este curso son suyos. Un 55%, para ser más exactos. Eso es pura dependencia.

Mbappé remata para marcar ante el Olympiacos. REUTERS

Es lógico, por una parte, que un equipo se agarre a su gran estrella para solventar las situaciones más complicadas. Para eso se hacen este tipo de fichajes. Pero en el Real Madrid debaten sobre la conveniencia de vivir demasiado pendientes de Kylian.

Entre tanto, Mbappé sigue levantando halagos a cada partido y empeñado en firmar unos números escandalosos a final de curso. Quiere revalidar la Bota de Oro de la pasada campaña, pero si no baja el ritmo parece imposible que termine llevándose también el próximo Balón de Oro.

Más de la mitad de los goles

El repaso de las cuentas revela la dependencia absoluta de Kylian Mbappé. Él solo se ha encargado de anotar más de la mitad de los goles que lleva el Real Madrid esta temporada. Un auténtico salvavidas para mantener al equipo líder de La Liga y entre los ocho mejores de la Champions League.

El conjunto blanco ha anotado este curso 2025/2026 un total de 40 goles hasta la fecha. De ese número redondo, la aportación de Kylian Mbappé asciende a 22 tantos, es decir, un 55% de los goles que anota el Real Madrid llevan su firma indiscutible.

No es que no haya ningún compañero suyo capaz de ponerse a su altura goleadora, es que él solo ha anotado más goles que el resto del equipo junto.

La última exhibición llegó hace apenas dos días. Cuatro tantos más en su cuenta particular para darle la victoria al Real Madrid en el partido ante el Olympiacos. Un póquer redondo que le catapultó a romper sus propios récords.

Mbappé suma ya 9 tantos en las primeras cinco jornadas de la fase de liga de la Champions League. Nunca antes en su carrera deportiva había sido capaz de alcanzar semejante cifra en una misma edición de la competición. Salvaje.

No hay quien le pare

Las medias de Kylian Mbappé esta temporada son extraterrestres. Sin contar el Mundial de Clubes, el francés ha disputado 18 partidos entre Liga y Champions League. En ellos, ha rematado la friolera de 93 veces, lo que representa una amenaza constante para las defensas rivales.

Sus 22 tantos se dividen entre los 9 de Champions y los 13 de La Liga. En la competición doméstica es el claro Pichichi, con cinco goles de ventaja sobre su máximo perseguidor, Robert Lewandowski, que se queda en ocho.

Mbappé ha marcado en todos los partidos de La Liga salvo en tres. Tan sólo Mallorca, Rayo y Elche se libraron de la facilidad anotadora del artillero.

El francés es indiscutible para Xabi Alonso. Ha sido titular en todos los partidos, pero con él no parece ir el cansancio. Si se divierte como lo está haciendo sobre el terreno de juego, todo es mucho más llevadero. Además, las lesiones le están respetando hasta la fecha.

En Champions se le caen los goles. Comenzó su aventura anotando dos ante el Marsella, y posteriormente le hizo un hat-trick al Kairat Almaty. Después de quedarse en blanco contra la Juventus y contra el Liverpool, de nuevo destapó el frasco anotador en el último partido ante el Olympiacos.

Mbappé se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para el equipo de Mendilibar. En el mano a mano, de cabeza o casi hasta de rebote. El repertorio del francés en Grecia le dio tres puntos fundamentales a su equipo para acercarse a los octavos de final.

Ya no queda rastro del Mbappé fallón que a principios de la temporada pasada dejaba escapar demasiadas oportunidades. Ha vuelto a ser una máquina de hacer goles, y eso viene reconfortado porque ahora sí que se siente el líder del equipo en su segundo año como madridista.

Quizás sea demasiado pronto y todavía están todos los títulos en juego, pero si nadie dice lo contrario en la segunda mitad de la temporada Kylian Mbappé va lanzado hacia el Balón de Oro. Si acaba refrendando sus increíbles estadísticas con un título, tendrá pocos rivales.