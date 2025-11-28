La España más discreta sobrevive en Alemania y deja la Nations League femenina para la vuelta en el Metropolitano

El conjunto de Sonia Bermúdez firmó una primera parte desastrosa. España se encontró una vez con la madera y Alemania dos.

Un ejercicio de pura supervivencia. Eso fue lo que hizo -o pudo hacer- la peor España de los últimos tiempos en el partido de ida de la final de la Nations League femenina. La Selección salió viva (0-0) de Alemania de puro milagro y podrá jugarse el título en casa con el calor del Metropolitano el próximo martes. [Alemania 0 - 0 España: así vivimos el partido de la Nations League]

La primera parte dejó la peor versión de España en mucho tiempo. Un equipo completamente maniatado y a merced de un rival infinitamente superior al que sólo le faltó el gol. Sin rastro del nuevo trabajo de Bermúdez, sin señales de cualquier detalle individual. Un barco a la deriva.

Hubo ligera mejoría en la segunda mitad. Incluso un lanzamiento al palo de Esther González, pero Alemania se puede quejar de la misma mala suerte porque estrelló hasta dos veces el esférico en la madera. Un empate y gracias que permite mantener viva la final de vuelta a casa.

Alemania, un rodillo

Cuesta encontrar en la historia reciente una primera mitad tan desastrosa como la que firmó España en Alemania. Ni con Montse Tomé ni con Jorge Vilda se vieron actuaciones tan pobres, un equipo tan a merced del rival y sin ningún tipo de recurso para romper la inercia.

Las de Bermúdez fueron un juguete en las manos de las germanas durante 45 minutos. Lo mejor, sin duda, fue el resultado. Un empate sin goles en el que mucha culpa tuvo Cata Coll con varias intervenciones importantes, y también Irene Paredes, con una aparición milagrosa.

Parecía que el arranque arrollador de Alemania iba a ser algo pasajero. Que tratarían las germanas de aprovechar el empuje de su afición y el aspecto físico para tratar de sacar partida, pero con el paso de los minutos se vio que aquello no iba a ser fruto de la casualidad.

Mariona Caldentey, en el partido entre España y Alemania. EFE

Antes de los primeros cinco minutos de juego Cata Coll ya tuvo que estrenar los guantes, como si fuera una premonición de lo que iba a venir poco después. Merodeaba el gol el conjunto germano, como cuando Anyomi se internó en el área y puso un centro inocente que no encontró rematadora pese a pasearse por el área pequeña.

Los primeros quince minutos de agobio no encontraron respuesta por parte de España, completamente atada de pies y manos. Ni rastro de Alexia, inédita Aitana, ninguna de las jugadoras con clase conseguía aparecer para hacerse con el timón del partido.

Al filo de la media hora llegó una triple ocasión de Alemania increíble. Un milagro, no se puede explicar de otra forma, que ninguno de esos tres intentos terminara dentro de la portería española.

Alexia Putellas pugna por un balón. EFE

Primero fue Kett, la lateral zurda, quien llegó al área para disparar cruzado con la pierna izquierda y encontrarse con el pie providencial de Cata Coll. "Por aquí no", dijo una y otra vez la guardameta.

Acto seguido, Irene Paredes cogió el testigo y se apropió la capa de heroína. Salvó sobre la misma línea un gol cantado tras un disparo de Brand que se colaba irremediablemente.

Cata Coll y nervios en la misma frase no casan demasiado bien.



🇩🇪🇪🇸 ¡España sobrevive al asedio alemán al descanso en esta ida de la final de la Nations League! #SeleccionRTVE



📺 @La1_tve Y @rtveplay pic.twitter.com/b1VAGh4rrI — Teledeporte (@teledeporte) November 28, 2025

Después, un lanzamiento de Buhl, este con mucho menos ángulo, que terminó estrellándose en el cuerpo de Cata Coll. Estaba con el agua al cuello España, y todavía le quedaba un cuarto de hora más de sufrimiento.

Este equipo sin acierto, sin ganar una sola jugada y sin confianza para cruzar apenas el centro del campo consiguió inexplicablemente marcharse sin goles en contra al descanso. Pura supervivencia.

Cambia el escenario

Había muchas cosas que cambiar en el vestuario, y seguro que Sonia Bermúdez se devanó los sesos para encontrar el origen del problema. Encontró la clave y las jugadoras lo entendieron, porque la segunda mitad al menos no fue el aplastamiento de los 45 minutos anteriores.

De hecho, la salida de España al terreno de juego fue excepcional y a punto estuvo de tener premio. A los cuatro minutos de la reanudación Alexia controló un balón dentro del área, armó la pierna izquierda y su disparo no cogió la rosca necesaria.

Se marchó por poco ese tiro, pero sobre todo fue un aviso a las germanas de que las cosas habían cambiado. También un saco de confianza para la Selección, que por supuesto no se había olvidado de jugar al fútbol.

💥 ¡ESTHER AL PALO!



Gran jugada de Mariona Caldentey que la '9' española se queda a centímetros de convertir en el primero. #SeleccionRTVE



¡Despierta España en esta segunda parte.



🇩🇪🇪🇸 Alemania - @SEFutbolFem, la ida de la final de Nations League en @La1_tve pic.twitter.com/PR6yOgrQVb — Teledeporte (@teledeporte) November 28, 2025

Fueron buenos momentos de las de Bermúdez. Tanto, que España se encontró con el poste. En un centro servido desde la derecha Esther González se anticipó a las centrales, remató de primeras y se encontró con la madera. Era otra España.

Sin embargo, Alemania no se iba a quedar atrás. La reacción española se fue diluyendo con el paso de los minutos y de nuevo todo se equilibró. De hecho, quien tuvo más cerca el gol fue el conjunto germano, que se encontró hasta en dos ocasiones con la madera.

Aitana Bonmatí ejecuta un pase. RFEF

Clara Buhl armó el disparo desde la frontal del área, pero quiso ajustarlo tanto que el balón se estrelló en el poste. Poco después fue Brand la que puso un centro desde el costado derecho que se fue envenenando hasta tocar el larguero.

Los minutos finales fueron de mucho apuro para España. Alemania encerró a las de Bermúdez de nuevo en su área y tan sólo su inocencia de cara al gol evitó males mayores. Un empate y gracias, muchas gracias. La Nations League se decidirá en el Metropolitano.