El Barça prepara otra novedad en el Camp Nou para el partido frente al Alavés: tras la fiesta de reapertura, fiesta de aniversario

El Camp Nou está en pleno renacimiento. Hace apenas una semana, el templo azulgrana abrió nuevamente sus puertas tras más de novecientos días de espera.

Aquella reapertura tuvo un final feliz. La amplia victoria por 4-0 ante el Athletic Club permitió tener una fiesta total y un regreso apacible al hogar tanto tiempo después.

El Barça, en su afán de seguir celebrando el regreso al Camp Nou, prepara otra iniciativa más para esta nueva jornada de Liga. Este sábado el estadio se vestirá de gala para festejar el 126 aniversario de la creación del club.

El Barça cumple 126 años de existencia y ha decidido que no hay mejor marco para conmemorarlo que con su gente en el encuentro contra el Deportivo Alavés que tendrá lugar a las 16:15 horas.

Así, en el momento en el que el Cant del Barça resuene en la megafonía con la salida de los jugadores al césped, se desplegará un mosaico gigante que cubrirá cada rincón disponible del estadio, todavía con capacidad reducida.

Este dibujo se plasmará en la tribuna, el lateral y el Gol Sur. Serán, por lo tanto, los propios aficionados del Barça los que tengan que participar activamente de esta iniciativa para que todo salga a pedir de boca y el Camp Nou esté a la altura pese a las obras.

Este tifo no será, sin embargo, la única actividad preparada por el Barça para amenizar el partido ante el Deportivo Alavés. Habrá una actuación del DJ Jack Dafons para levantar el ánimo del público, y durante el descanso los hinchas también tendrán con qué entretenerse.

Una carrera singular recorrerá las gradas: dos figuras de foam, corpóreos de gran tamaño con la imagen de la cabeza de CAT -la mascota del club- atravesarán varias secciones del estadio en una competición que probablemente arrancará más de una sonrisa entre la afición.

El Barça necesita la victoria

En su segundo partido en casa desde la reapertura del Camp Nou, el FC Barcelona necesita la victoria ante el Deportivo Alavés. La dura derrota sufrida esta misma semana ante el Chelsea en Champions ha vuelto a generar muchas dudas, y no ganar a un rival de la zona baja de la tabla encendería las críticas.

El Barça se encuentra a tan sólo un punto del Real Madrid, y una victoria le daría al menos provisionalmente el liderato a la espera de lo que hagan los blancos en su encuentro.

Eso serviría para olvidar el traspié de Londres, uno más ante un equipo de notable entidad. Y es que los rivales importantes se le vienen atragantando al equipo de Hansi Flick esta temporada.

El Alavés, por su parte, tiene una ventaja de cuatro puntos sobre los puestos de descenso. Eso sí, si los vitorianos consiguen salir airosos del Camp Nou comenzarían a abrir una discusión importante sobre el juego del Barcelona.