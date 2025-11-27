Aitana Bonmatí (27), sobre el fútbol femenino: "Nuestra Liga está dejada de la mano de Dios. No sé a quién le importa"

Aitana Bonmatí, triple ganadora del Balón de Oro y estrella indiscutible del FC Barcelona y la selección española, protagonizó este miércoles una entrevista en el programa El Larguero de la Cadena SER en la que volvió a alzar la voz por el fútbol femenino nacional.

A pocas horas de disputar la final de la Nations League contra Alemania, la centrocampista ofreció un diagnóstico demoledor sobre la competición doméstica: "Nuestra Liga está dejada de la mano de Dios. No sé a quién le importa exactamente".

La futbolista de Sant Pere de Ribes no ocultó su frustración por el estancamiento de la Liga F, especialmente al compararla con la evolución de la Women's Super League inglesa. Para Bonmatí, la estructura actual de 16 equipos en España es insostenible y abogó por una reducción que aumente la competitividad, citando el modelo británico de 12 clubes como ejemplo a seguir.

⚽️🗨️ La crítica de @AitanaBonmati a la @LigaF_oficial en #ElLarguero



🫂🤗 "Tengo que decir que en la @RFEF nos sentimos valoradas, que después de todo lo que hemos pasado, se agradece"



😡"Nuestra Liga está dejada de la mano de Dios porque no sé a quién le importa exactamente" pic.twitter.com/DP3xvNRRrI — El Larguero (@ellarguero) November 27, 2025

"Tenemos el producto para explotar, pero no lo estamos haciendo", sentenció, lamentando que el éxito mundialista de 2023 no se tradujera en un impulso real para la competición local.

Valoradas por la RFEF

Sin embargo, el tono crítico hacia la organización liguera contrastó con el agradecimiento hacia el nuevo ambiente en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Tras años convulsos, Aitana reconoció sentirse valorada en la concentración nacional: "Ahora en la RFEF nos sentimos contentas y valoradas. Después de todo lo que hemos pasado, se agradece venir aquí y sentirte futbolista".

En el plano personal, Bonmatí encendió algunas alarmas al confesar que no llega en plenitud física a la cita internacional, revelando problemas que arrastra desde hace semanas.

"Este último mes vengo arrastrando una molestia en el tendón del isquio izquierdo que me impide estar al 100%", explicó, añadiendo que además está pasando por un proceso catarral. Pese a ello, su compromiso con el equipo es total y confirmó su disponibilidad para la final.

Aitana Bonmati recibe el Balón de Oro femenino por tercer año consecutivo Reuters

La entrevista también dejó espacio para la reflexión sobre la igualdad y los referentes. Aitana, que hoy es el ídolo de miles de niñas y niños, recordó con naturalidad que su propia infancia fue diferente debido a la invisibilidad del fútbol femenino entonces.

"Cuando era pequeña mis ídolos eran hombres, Xavi e Iniesta, porque no se veían partidos de fútbol femenino por la tele", comentó, celebrando que las nuevas generaciones ya crezcan con referentes femeninos consolidados.

Sobre su futuro, aunque renovada hasta 2028, dejó una puerta entreabierta a nuevas experiencias si la situación en España no mejora, admitiendo: "No sé si seré mujer de un solo club". Un aviso a navegantes de la mejor jugadora del mundo, que exige que el entorno profesional esté a la altura del talento de su generación.