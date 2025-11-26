Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, se declara fan de Bellerín, lateral del Betis: "Amo a este hombre"

Zohran Mamdani y el vídeo de Héctor Bellerín Reuters / Captura de pantalla

La política estadounidense y el fútbol español protagonizaron un inesperado cruce mediático esta semana cuando Zohran Mamdani, recién elegido alcalde de Nueva York, recibió un emotivo mensaje del lateral del Real Betis Héctor Bellerín durante su aparición en el programa televisivo The Adam Friedland Show.

La reacción del político no pudo ser más explícita: "Me encanta este hombre", declaró con una sonrisa mientras observaba el vídeo que el futbolista catalán le había dedicado.

El mensaje de Bellerín combinaba humor y admiración política. Con su característico bigote y el pelo largo recogido, el jugador comenzaba su intervención con una broma: "No sé si me reconoces con este escudo, este cabello y este bigote".

Tras identificarse con los colores verdiblancos del Betis, el futbolista recordó los años que ambos compartieron la misma pasión por el Arsenal londinense, club donde el español jugó durante nueve temporadas y del que llegó a ser capitán.

Las palabras de Bellerín, sin embargo, trascendían el terreno deportivo. El lateral bético expresó su respaldo a la victoria electoral de Mamdani con contundencia: "Incluso aquí en España, sentimos la energía de lo que ha pasado. Es realmente necesario. Eres lo que necesita Nueva York ahora mismo, lo que necesita el mundo ahora mismo".

🔴 L'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, es declara fan del futbolista català Héctor Bellerín: «M'encanta» https://t.co/DAUOXQT4oB pic.twitter.com/raMoyt6Bn1 — NacióDigital (@naciodigital) November 25, 2025

El futbolista concluyó su mensaje reforzando el vínculo afectivo: "Te envío un montón de amor y respeto de aquí, de España. Desde un gran fan de Arsenal y antiguo jugador de Arsenal, a un gran fan de Arsenal también".

Un alcalde revolucionario

La conexión entre ambas personalidades resulta menos sorprendente cuando se examina el perfil de cada uno. Mamdani, de 34 años, nacido en Uganda y criado en Sudáfrica y Nueva York, es el primer alcalde musulmán de la ciudad y el más joven desde 1892.

Miembro de los Socialistas Democráticos de América (DSA), se ha convertido en una figura destacada de la izquierda progresista estadounidense, defendiendo reformas en vivienda, servicios públicos y justicia social.

Su pasión por el fútbol le llevó incluso a convertirse en accionista del Real Oviedo en 2012, cuando con apenas 21 años participó en la ampliación de capital que salvó al club asturiano de la desaparición.

La emisión del programa generó miles de reacciones en redes sociales, especialmente entre los seguidores del Arsenal y del Betis. Mamdani no solo agradeció el gesto de Bellerín, sino que expresó su intención de viajar a Sevilla para presenciar un partido del equipo andaluz.

Bellerín, consciente del alcance mediático del fútbol, ha defendido que los futbolistas deben aprovechar su influencia: "Nosotros somos un altavoz social increíble". Esa misma filosofía parece resonar en Mamdani, quien ha utilizado las redes sociales y la cultura popular como herramientas clave en su comunicación política.

El encuentro virtual entre el alcalde socialista de Nueva York y el futbolista activista del Betis representa mucho más que un momento anecdótico. Refleja cómo el deporte puede servir de puente entre geografías, ideologías y realidades diversas, recordando que las convicciones personales trascienden las canchas y los despachos.