El Madrid encarrila su pase a octavos y el Villarreal casi se despide: las cuentas de los españoles en Champions

Quedan ya sólo tres jornadas de la fase de liga de la Champions League y todo el mundo empieza ya a hacer sus cuentas. Es inevitable. Mientras que algunos viven relajados en una situación privilegiada, otros desgastan sus calculadoras mirando combinaciones para poder seguir vivos en la competición.

En una fase dominada por el Arsenal, líder y único equipo que cuenta por victorias todos sus partidos, el resto todavía tienen muchos deberes que hacer. En el caso de los equipos españoles, de hecho, casi todos.

El Real Madrid, con sus virtudes y sus defectos como se vio en la victoria ante el Olympiacos, es quien mejor lo tiene. Los blancos vuelven a liderar la representación española en Europa, pero al echar un vistazo a la clasificación queda clara la pérdida de poder del fútbol nacional.

Equipo PT PJ PG PE PP GF GC DG 1) Arsenal 15 5 5 0 0 14 1 +13 2) Paris Saint-Germain 12 5 4 0 1 19 8 +11 3) Bayern Munich 12 5 4 0 1 15 6 +9 4) Inter Milán 12 5 4 0 1 12 3 +9 5) R.Madrid 12 5 4 0 1 12 5 +7 6) Borussia Dortmund 10 5 3 1 1 17 11 +6 7) Chelsea 10 5 3 1 1 12 6 +6 8) Sp.Portugal 10 5 3 1 1 11 5 +6 9) M.City 10 5 3 1 1 10 5 +5 10) Atalanta 10 5 3 1 1 6 5 +1 11) Newcastle 9 5 3 0 2 11 4 +7 12) Atlético 9 5 3 0 2 12 10 +2 13) Liverpool 9 5 3 0 2 10 8 +2 14) Galatasaray 9 5 3 0 2 8 7 +1 15) PSV 8 5 2 2 1 13 8 +5 16) Tottenham 8 5 2 2 1 10 7 +3 17) Bayer Leverkusen 8 5 2 2 1 8 10 -2 18) Barcelona 7 5 2 1 2 12 10 +2 19) FK Qarabag 7 5 2 1 2 8 9 -1 20) Nápoles 7 5 2 1 2 6 9 -3 21) O.Marsella 6 5 2 0 3 8 6 +2 22) Juventus 6 5 1 3 1 10 10 0 23) Monaco 6 5 1 3 1 6 8 -2 24) Pafos 6 5 1 3 1 4 7 -3 25) Union SG 6 5 2 0 3 5 12 -7 26) Brujas 4 5 1 1 3 8 13 -5 27) Athletic 4 5 1 1 3 4 9 -5 28) Eintracht 4 5 1 1 3 7 14 -7 29) Copenhague 4 5 1 1 3 7 14 -7 30) Benfica 3 5 1 0 4 4 8 -4 31) Slavia Prague 3 5 0 3 2 2 8 -6 32) Bodø/Glimt 2 5 0 2 3 7 11 -4 33) Olympiakos 2 5 0 2 3 5 13 -8 34) Villarreal 1 5 0 1 4 2 10 -8 35) Kairat Almaty 1 5 0 1 4 4 14 -10 36) Ajax 0 5 0 0 5 1 16 -15

Tan sólo el equipo de Xabi Alonso entraría ahora mismo en los octavos de final por la vía directa. El Atlético de Madrid y el FC Barcelona tendrían que ir a la repesca y hacer un esfuerzo extra.

El Athletic Club y el Villarreal, sin embargo, lo tienen mucho más complicado después de una fase sorprendentemente mala. Especialmente la de 'El Submarino', que todavía no sabe lo que es ganar en Europa.

El Real Madrid, cómodo

La victoria del Real Madrid ante el Olympiacos le permite mirar la clasificación con desahogo. Los blancos son quintos y se colocan en el tren de equipos que tiene 12 puntos. Es decir, está empatado con el PSG, que es segundo, y también con el Bayern y el Inter.

El conjunto de Xabi Alonso está en el tren cabecero y guarda dos puntos de ventaja con respecto al noveno clasificado, el Manchester City. Precisamente los de Guardiola son su próximo rival, una prueba de verdad.

Después, Mónaco y Benfica servirán para que el Real Madrid complete esta fase de liga de la Champions League, dos rivales sobre el papel asequibles para cerrar el pase a octavos de final.

El Atlético, un balón de oxígeno

El Atlético de Madrid cogió un soplo de aire fresco con su victoria ante el Inter de Milán en el tiempo añadido. El gol de Giménez le dio tres puntos muy valiosos al equipo de Simeone, que empezaba a complicarse la vida.

Con este triunfo, los colchoneros se sitúan duodécimos en la clasificación con 9 puntos, tan sólo uno por detrás del Sporting de Portugal, que es quien cierra la terna de equipos que irían directos a los octavos de final.

A los de Simeone les queda sobre el papel un calendario de lo más asequible para seguir ganando y estar entre los ocho primeros. PSV, Galatasaray y Bodo son los tres últimos rivales.

El Barça se complica

El que dio un paso atrás en esta quinta jornada fue el FC Barcelona. La derrota -y también la imagen- ante el Chelsea hizo que los de Flick se alejaran del objetivo de entrar entre los ocho mejores, así que tendrán que seguir peleando hasta el final.

Hay que bajar hasta el puesto 18 para encontrar al Barça en esta Champions League, muy lejos de los mejores. Los catalanes se quedan con 7 puntos, y empiezan a distanciarse del grupo cabecero que le permitiría acceder a los octavos de final de manera directa.

De hecho, están a un solo punto de caer fuera de la repesca. Eso sí, el calendario es muy benévolo con los culés porque tienen que jugar contra el Eintracht de Frankfurt, el Slavia Praga y el Copenhague.

El Athletic Club, contra las cuerdas

Quien lo tiene mucho más difícil es el Athletic Club. Los vascos fueron incapaces de ganar al Slavia Praga esta jornada y se quedan con tan sólo 4 puntos y en el puesto 27 en la clasificación.

Los de Valverde están a dos puntos de entrar entre los puestos que dan derecho a jugar el playoff para entrar en los octavos de final, pero deben sumar de tres en tres.

Por delante les queda jugar contra PSG, Atalanta y Sporting de Portugal, un calendario muy duro para una situación de necesidad.

El Villarreal, un milagro

El que tiene pie y medio fuera de la competición es el Villarreal. El Submarino no termina de encontrarse en la Champions y todavía no sabe lo que es ganar ni un solo partido en Europa.

Así, los de Marcelino se quedan antepenúltimos en el puesto 34 y tan sólo 1 punto. Esta jornada cayeron además duramente derrotados ante el Borussia Dortmund en Alemania.

Fotyh, del Villarreal, se lamenta en el partido ante el Dortmund. REUTERS

Por delante los castellonenses tienen Copenhague, Ajax y Bayer Leverkusen. Deberían ganarlo todo y esperar el resto de resultados.