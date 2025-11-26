El 'otro' Cristiano Ronaldo que triunfa en las redes sociales: su cumpleaños más multitudinario con sólo 5 años

Hay 'otro' Cristiano Ronaldo que está viviendo el momento más famoso de su corta vida. Una vida todavía por hacer, quién sabe si también en el mundo del fútbol, porque este pequeño tiene tan sólo cinco años.

El protagonista de esta historia viral es Cristiano Ronaldo, un joven valor de la cantera de Unionistas de Salamanca, que se ha encontrado con un inesperado protagonismo en el día de su cumpleaños. Un aniversario tan célebre como inesperado para el pequeño jugador salmantino.

Todo comenzó cuando en la mañana de este miércoles la cuenta de cantera que Unionistas de Salamanca tiene en la red social X emitió una publicación. "¡Hoy, 26 de noviembre, celebramos el cumpleaños de Cristiano Ronaldo, jugador de Pequeños Unionistas! Desde el club deseamos que disfrutes de tu día. ¡Muchísimas felicidades!", escribió el club blanquinegro.

🎂🎉 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐑𝐎𝐍𝐀𝐋𝐃𝐎 - ¡Hoy, 26 de Noviembre, celebramos el cumpleaños de Cristiano Ronaldo, jugador de Pequeños Unionistas!



Desde el club deseamos que disfrutes de tu día.



¡Muchísimas felicidades!#ConstruyendoUSCF🏗️ pic.twitter.com/ufFkZLBGOR — Cantera Unionistas CF (@USCFbase) November 26, 2025

El tuit saltó a las 11:00 horas, y pronto comenzó a hacerse viral de la manera más inesperada. Constantes interacciones llegaron con esta publicación, que apenas unas horas después ya superaba las 400.000 impresiones en esta red social.

La coincidencia absoluta con el nombre del exjugador del Real Madrid y actual futbolista del Al-Nassr llamó la atención de los usuarios. Pronto, cientos de ellos se sumaron a la felicitación a este joven futbolista, la mayoría de ellas haciendo referencia al curioso nombre del pequeño.

Comentarios como "ese padre lleva unos años durmiendo en el sofá, pero ha merecido la pena", se pudieron leer entre las numerosas respuestas a la publicación.

Una joven promesa

Este pequeño Cristiano Ronaldo tiene apenas cinco años y juega en la cantera de Unionistas de Salamanca. Forma parte del equipo de 'Pequeños Unionistas', el conjunto que acoge a los más pequeños que quieren empezar a dar sus pasos en el fútbol.

La apuesta de Unionistas de Salamanca por la cantera siempre ha sido una de las señas de identidad de este club que rinde homenaje a la extinta Unión Deportiva Salamanca desde 2013. En su corta vida, el primer equipo ya se ha enfrentado tanto al Real Madrid como al FC Barcelona en la Copa del Rey.

Ahora, este joven Cristiano Ronaldo ha vivido el cumpleaños más 'multitudinario' de su vida. Quizás haya sido su primera incursión mediática en el mundo del fútbol.