Miguel (41), de jugador del Real Madrid de 'Los Galácticos' a preparador físico por 300 €: “Más de un año estuve jodido”

Miguel Palencia vivió una de las caídas más drásticas que se pueden experimentar en el fútbol profesional. Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, alcanzó la cúspide de su carrera cuando debutó con el primer equipo durante la época de 'Los Galácticos'.

Fue Vanderlei Luxemburgo quien le hizo debutar y le mantuvo varios meses con el primer equipo mientras Míchel Salgado estaba lesionado. En ese momento, compartía vestuario con figuras como Ronaldo Nazario, Beckham, Figo, Roberto Carlos, Raúl y Casillas.

"Te acostumbras a compartir vestuario con Zidane, con Beckham, te duchas, vas al autobús y te sientas al lado de Casillas. Raúl coge y te dice 'oye, pues...' Al final eso una y otra vez, pues te acostumbras", reconoce el exjugador en el podcast Los Fulanos.

Palencia llegó a salir en portadas de los principales diarios deportivos y parecía destinado a consolidarse en el equipo. De hecho, cuando el Real Madrid fichó a Sergio Ramos del Sevilla, Palencia era una de las opciones como moneda de cambio en la operación.

Sin embargo, todo cambió con la llegada de Míchel González al Castilla, momento en el que esperaba dar el salto definitivo al primer equipo y terminó perdiendo incluso la titularidad en el filial.

"A mitad de temporada suben a Miguel Torres. Hablo con Míchel y me dice: 'Te noto un poco triste'. Digo: 'Lógico, el año pasado yo en Primera División y era como el suplente siguiente a Míchel Salgado, y de repente ahora metes a Torres'. Y me dice: 'Mira, tú olvídate ya del Madrid, tú tienes que optar a un Betis, a un Sevilla, a la Selección, pero aquí en el Madrid ya no'", explica.

Estas palabras le mataron psicológicamente. Tenía apenas 21-22 años y, después de 13 años en el club, alguien que había sido su ídolo le cerraba la puerta de manera tan contundente.

Miguel Palencia, en un partido con el Real Madrid.

Al finalizar esa temporada, firmó la rescisión de su contrato recibiendo apenas 2,000 euros, sintiéndose engañado y sin apoyo.

"A mí me pudo un poco el hecho de estar en la cúspide de la ola, o sea, surfeando aquí de puta madre. Y yo nunca he sido un chaval que me lo haya creído ni nada, pero sabía que estaba ahí", reconoce Miguel Palencia.

Tras dejar el Madrid, se fue a jugar a Bélgica en Primera División, pero ya algo se había roto en su interior. El fútbol comenzó a generarle rechazo. Después jugó en Segunda B, pero el contraste era brutal: de un fútbol donde le dejaban expresarse y subir constantemente, pasó a un fútbol resultadista donde el entrenador le gritaba solo por pasar del centro del campo.

A nivel mental, Palencia reconoce que no pudo más. El rechazo al fútbol se hizo insoportable y tomó la decisión de retirarse siendo muy joven, alrededor de los 27-28 años.

300€ al mes en Coslada

La caída fue vertiginosa y demoledora. Año y medio después de haber debutado con el Real Madrid y salir en portadas de Marca y AS, Miguel Palencia estaba trabajando como preparador físico de un equipo femenino de baloncesto en Coslada por 300€ al mes.

"Me afectó mucho el dejar el fútbol así porque no me dejaron avanzar. Tuve un año y medio un poco jodido de la cabeza. A nivel psicológico, emocional. O sea, tú fíjate a lo que llegué. Entonces eso, buf, es jodido, jodido", confiesa.

Palencia admitió que tuvo "malas experiencias a nivel humano en el mundo del fútbol" con gente que no ayudaba, que incluso intentaba perjudicar, y con envidias.

Reconoce que él fue el principal responsable de lo que le pasó al perder el foco en un momento crítico, pero también identifica que le faltaron herramientas y apoyo psicológico.

Roberto Carlos a la izquierda, Miguel Palencia en el medio y Marcelo a la derecha.

Mientras estudiaba la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (INEF), decidió que tenía que hacer algo relacionado con su pasión para ser feliz. La preparación física se convirtió en esa vía: le gustaba cuidarse, estar en forma, y mantener ese vínculo con el deporte que había sido su vida.

Poco a poco fue creciendo profesionalmente. Pasó de esos 300 euros en Coslada a construir un centro de alto rendimiento y salud donde trabaja con futbolistas profesionales. También se incorporó como comentarista en Real Madrid TV, donde lleva más de 10 años, sumando así más de 25 años vinculado al club entre jugador y comunicador.