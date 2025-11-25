La alineación probable del Real Madrid contra el Olympiacos en el partido de la Champions League

El Real Madrid se juega mucho más que tres puntos este miércoles ante el Olympiacos, en un partido de Champions League que llega en el momento más delicado de la etapa de Xabi Alonso en el banquillo blanco.

El equipo encadena tres encuentros sin conocer la victoria y afronta este compromiso europeo obligado a reaccionar, con la presión de una afición que exige una respuesta inmediata tanto en juego como en resultados.

El gran problema para Xabi está en la defensa. El técnico afronta el duelo con una plaga de bajas que condiciona por completo la planificación del once. A las ausencias ya conocidas de Eder Militao, David Alaba y Dani Carvajal, se han sumado en las últimas horas la de Dean Huijsen y la confirmación de que Antonio Rüdiger tampoco llega a tiempo para este encuentro.

En medio de este panorama, la defensa ha quedado reducida al mínimo, con Asencio como único central puro disponible. Además, el equipo tampoco podrá contar con el joven Mastantuono, mientras que en la portería seguirá siendo baja Thibaut Courtois, fuera de combate por una gastroenteritis.

La única noticia positiva para el técnico es el regreso de Aurélien Tchouaméni, que reaparece después de haberse perdido los dos últimos partidos de Liga ante Rayo y Elche. El francés es una pieza capital en el engranaje blanco y su vuelta supone un alivio en medio de tanta adversidad.

En total, Xabi Alonso afronta el choque con siete bajas de peso: Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba, Mastantuono, Courtois y Huijsen, un contexto que obliga a tirar de profundidad de plantilla y soluciones de emergencia para sostener al equipo en un duelo decisivo.

Con este escenario, la alineación probable del Real Madrid ante el Olympiacos presenta varias adaptaciones forzadas. En la portería, Andriy Lunin se mantiene como titular, convertido ya en el guardián habitual en ausencia de Courtois.

En defensa, la banda derecha sería para Trent Alexander-Arnold, que además de su recorrido y precisión en el golpeo deberá asumir una cuota importante de liderazgo en la línea de atrás.

En el eje de la zaga, Asencio se perfila como referencia indiscutible en el centro de la defensa, acompañado por Álvaro Carreras (o Ferland Mendy), mientras que Fran García ocuparía el lateral izquierdo, completando una zaga marcada por la mezcla de necesidad, juventud y polivalencia.

El centro del campo será el gran sostén del equipo. Jude Bellingham actuará como faro futbolístico, con libertad para llegar al área rival y cargar el juego ofensivo, respaldado por la energía y el despliegue físico de Fede Valverde.

Por detrás de ellos, Tchouaméni asumirá el rol de ancla, encargado de proteger a la defensa y dar equilibrio en las transiciones. A su lado aparecerá Arda Güler, llamado a aportar creatividad entre líneas, último pase y conexión con los hombres de ataque, en un escenario ideal para reivindicar su talento en Europa.

La alineación probable del Real Madrid contra el Olympiacos

En la delantera, el Real Madrid presentará un tridente de máxima intimidación, aunque dibujado en formato doble punta con apoyo desde la segunda línea. Kylian Mbappé será la gran referencia ofensiva, atacando espacios, fijando centrales y buscando constante profundidad frente a una zaga griega que sufrirá si el partido se rompe.

A su lado, Vinicius partirá desde una posición más libre, con tendencia a cargar el costado izquierdo, desbordar en el uno contra uno y generar superioridades. La sociedad entre ambos será clave para desatascar un encuentro en el que el Madrid está obligado a imponerse pese a llegar muy mermado atrás.

Alineaciones probables

Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Restos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; G. Martins, Chiquinho, Podence; y El Kaabi.

Real Madrid: Lunin; Trent, Asencio, A. Carreras, F. García; Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Güler; Mbappé y Vinicius