Un Barça desatado se divierte en su regreso al Camp Nou ante el Athletic Club y mete presión al Real Madrid en La Liga

Los jugadores del Barça celebran el gol de Fermín López ante el Athletic. EFE

Los de Ernesto Valverde fueron los invitados de lujo a la fiesta azulgrana donde Lewandowski, Ferran Torres -por partida doble- y Fermín descorcharon la botella de goles en el remodelado estadio.

Barcelona

Athletic

Desde el 28 de mayo de 2023 el Barça no había vuelto a jugar en el Camp Nou y en su regreso, los 45.400 aficionados presentes en las gradas vivieron una fiesta: victoria ante un Athletic Club combativo -en la primera parte-, síntomas de que el equipo va recuperando su seña de identidad y la pelota está ahora sobre el tejado del Real Madrid [Narración y estadísticas del partido].

Para todos los jugadores marcar el primer gol en el remodelado estadio azulgrana era una motivación extra, aunque solo uno podía conseguirlo y quien se llevó el premio fue Lewandowski. No obstante, el polaco no fue el único: Ferran y Fermín ya saben lo que es marcar gol en el nuevo Camp Nou.

Los de Hansi Flick se gustaron ante un Athletic Club que si bien plantó cara en la primera parte, los errores en campo propio les acabaron condenando. Además, la expulsión de Oihan Sancet al inicio de la segunda parte ya con el 3-0 hizo imposible cualquier atisbo de remontada.

Los jugadores del Barça celebran el gol de Ferran Torres en el partido. Reuters

Apenas cinco minutos tardó el Barcelona en abrir la lata. Recibió Lewandowski un nuevo balón dentro del área que, tras perdonar en dos ocasiones previas, castigó en la tercera. Pérdida del Athletic al borde del área, vulnerabilidad defensiva, zurdazo del polaco y cantada de Unai Simón.

De esta manera no solo se podía resumir el primer gol, sino también la cara que se le quedó a Ernesto Valverde en el área técnica. El tanto de Lewandowski no solo dejó desencajado al Txingurri, sino también a los propios jugadores que tardaron un cuarto de hora en reaccionar.

Entre tanto, Fermín puso a prueba a Unai Simón con un disparo a bocajarro que repelió el portero del Athletic y el posterior rechace de Dani Olmo se marchó por encima del larguero.

Ferran Torres, por su parte, hacía el 2-0, aunque el gol no subió al marcador por fuera de juego. No obstante, lo mejor estaba aún por llegar para el '7' del Barça.

Una versión letal

Con los dos equipos jugando con una defensa muy adelantada, los acercamientos a la portería rival no cesaron y los leones tuvieron en las botas de Unai Gómez y Nico Williams el gol del empate.

El delantero centro recibió en el corazón del área pequeña y armó el disparo, aunque le salió muy centrado y en dos tiempos lo atrapó Joan García. Apenas tres minutos después, la ofensiva de Oihan Sancet terminó con su derechazo, aunque éste se marchó muy desviado.

Sin embargo, la más clara para el Athletic la tuvo un Nico Williams que fue abucheado cada vez que recibía el balón. El centro al área de Yuri Berchiche terminó con su remate en el corazón del área, aunque éste se marchó al lateral de la red.

ESE PASE DE LAMINE YAMAL ES PURO ORO 🪄



La asistencia a Ferran Torres es una LOCURA#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/CnX4ocNxwU — DAZN España (@DAZN_ES) November 22, 2025

Perdonaron por partida doble los leones, no lo hizo así el 'Tiburón'. Una nueva pérdida, aunque en esta ocasión fue en campo contrario, terminó con el gol de Ferran después de una asistencia sensacional de Lamine con el exterior. Pudo hacer algo más un desafortunado Unai Simón.

El Barça no podía haberse ido con un resultado mejor al descanso, pero es que la fiesta continuó tras el paso por los vestuarios. Fermín López apenas necesitó tres minutos para encarrilar el partido.

Otra nueva pérdida del Athletic que tuvo como resultado el gol en contra. Y es que a pesar de que el plan de partido de Valverde era atrevido, los errores defensivos condenaron a su equipo ante un Barça letal.

Filtró Eric García, protagonista en el centro del campo ocupando la posición de Pedri, para la incursión en el área de Fermín, que definió de maravilla en su mano a mano ante Unai Simón.

Sánchez Martínez expulsa a Oihan Sancet. Reuters

Si con el 3-0 a falta de 40 minutos aún por disputarse no era suficiente, los de Hansi Flick terminaron por cerrar el partido en una falta que cometió Oihan Sancet sobre Fermín López que terminó con el jugador del Athletic expulsado después de que Sánchez Martínez acudiera al monitor.

El ritmo del partido bajó de forma notable. El Barça ya tenía en su mano la victoria, mientras los leones ya tenían la mente puesta en el partido del martes en Champions ante el Slavia de Praga.

Una auténtica fiesta

Sin embargo, Lamine quería su gol y la afición presenciar el regreso de Raphinha después de su lesión el 5 de septiembre. La ocasiones del equipo azulgrana no cesaron y quien acabó sonriendo de nuevo fue Ferran.

En una jugada tremenda de Lamine Yamal, que se zafó de hasta tres rivales del Athletic, asistió a Ferran, pero le pitaron fuera de juego al delantero del Barcelona cuando recibió el pase. No obstante, el fuera de juego semiautomático decretó que el '7' estaba en posición legal.

Goleada del Barça que permite igualar al Real Madrid en la clasificación -aunque los de Xabi Alonso tienen un partido menos-, en su regreso al remodelado Camp Nou, mientras que el Athletic Club sigue con una dinámica preocupante en La Liga.

Ficha técnica del partido:



Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde (Araujo, min.46); Fermín (Casadó, min.64), Eric (Marc Bernal, min.74), Dani Olmo (Raphinha, min.81); Lamine Yamal, Lewandowski (Dro, min.64) y Ferran.



Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; De Galarreta (Rego, min.55), Jaureguizar (Vesga min.68); Berenguer (Adama, min.68) Sancet, Nico Williams (Robert Navarro, min.55); Unai Gómez (Guruceta, min.55).



Goles: 1-0, min.5: Lewandowski. 2-0, min.45+3: Ferran Torres. 3-0, min.48: Fermín López. 4-0, min.90: Ferran Torres.



Árbitro: José María Sánchez (Comité murciano). Amonestó a De Galarreta (min.43), Gorosabel (min.73), y expulsó con roja directa a Sancet (min.54).



Incidencias: partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 45.157 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio con motivo del 25N, Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.