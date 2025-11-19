La treta del Barça para no pagar 2,5 millones de euros al Bayern: exigió a Lewandowski no marcar más goles en la 22-23

Apenas restan siete meses para que el contrato que une a Robert Lewandowski y al Barça expire y, por el momento, poco se sabe del futuro del jugador. A pesar de que el futbolista está en un gran estado de forma y no ha perdido su olfato goleador, la edad y sobre todo su ficha genera dudas en la Ciudad Condal.

En las últimas semanas han llegado rumores desde Italia con un presunto interés del Milán en hacerse con los servicios del polaco, pero la única certeza que hay hasta el momento es que Lewandowski cumplirá contrato y no saldrá en el mercado invernal, tal y como se ha especulado.

La relación entre el jugador y la directiva es buena, aunque ha tenido altibajos desde la llegada del futbolista a Can Barça. El periodista Sebastian Staszewski ha publicado la biografía de Robert Lewandowski en el libro 'Lewandowski. Prawdziwy' ('Lewandowski. El verdadero') y en él se revela algún episodio que ha generado polémica.

Una de las revelaciones más llamativas del libro hace referencia a una presunta petición del club a su delantero para que dejara de marcar en las últimas jornadas de La Liga en la 2022/23.

El objetivo, según el libro, habría sido evitar el pago de un bonus incluido en el contrato de traspaso con el Bayern, activado al superar los 25 goles, en un contexto de dificultades económicas para la entidad azulgrana.

Staszewski detalla que el Barça ya había asegurado el título liguero con Xavi Hernández en el banquillo. En ese escenario, Lewandowski habría sido convocado al despacho de un miembro de la directiva tras un entrenamiento para mantener una reunión con más componentes de la junta directiva, entre ellos el propio Joan Laporta.

In this week's #CoffeeWithGuillem I have a stunning story from Sebastian Staszewski's excellent Polish biography on Robert Lewandowski called 'Lewandowski. Prawdziwy'.



He tells a story of when Lewandowski was asked to stop scoring by the Barcelona board! pic.twitter.com/JcGqsTwage — Guillem Balague (@GuillemBalague) November 18, 2025

Según relata el periodista polaco, durante ese encuentro uno de los dirigentes le trasladó una propuesta que le dejó desconcertado: "Robert, queremos que dejes de marcar goles en los últimos partidos".

La reacción del futbolista fue de absoluto asombro. Pese a que tanto el título como el trofeo al máximo goleador estaban decididos, en más de una década al más alto nivel jamás le habían pedido que renunciara a anotar.

Un ahorro de 2,5 millones

Al parecer, según se indica en el libro, el Barça estaba obligado a abonar 2,5 millones de euros adicionales al Bayern Múnich en función de un bonus si el polaco superaba la cifra de 25 goles en la Liga, algo que podía haber conseguido.

Y, de hecho, se quedó en tan solo 23 tantos en el campeonato nacional durante esa temporada.

La biografía explica además muchísimos detalles personales y profesionales de Lewandowski a lo largo de su carrera y también algunos desencuentros en la selección, que el propio jugador ha confirmado que realmente pudieron existir.