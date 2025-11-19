El Spotify Camp Nou se estrenará con polémica: el precio de la entrada indigna al barcelonismo

El regreso del Barça al Spotify Camp Nou ha quedado ensombrecido por una nueva polémica que afecta directamente a sus aficionados. La publicación de los precios para el partido inaugural en el estadio remodelado ha indignado a una parte del barcelonismo, que considera excesivas las tarifas que aparecen en la plataforma oficial de venta del club.

El Barça vuelve a casa el 22 de noviembre

El FC Barcelona disputará su primer partido en el nuevo Spotify Camp Nou el 22 de noviembre próximo, en un encuentro frente al Athletic Club que marcará la reapertura del estadio tras más de dos años de obras.

Sin embargo, y de acuerdo con los precios publicados por el club, que comienzan en 199 euros, los aficionados han mostrado su descontento de manera masiva. Esa tarifa corresponde a las zonas superiores de las gradas norte y sur, consideradas las categorías más económicas dentro del listado actual.

Sin embargo, los precios más elevados han provocado aún más controversia. De acuerdo con BarcaUniversal, algunas localidades de primeras filas alcanzan los 589 euros, multiplicando ampliamente los importes que se pagaron en el Estadi Olímpic Lluís Companys durante la etapa provisional.

Este contraste ha disparado las críticas, especialmente por tratarse de un partido que muchos socios consideran histórico y al que esperaban acceder por un coste más razonable. El club explicó que el regreso se realizará con capacidad parcial y con un sistema de abonos adaptado a la disponibilidad de asientos.

La indignación de la afición: precios “desorbitados” y un estreno fuera del alcance

Según el portal Tribuna, numerosos aficionados consideran estos precios “una vergüenza” y critican que el regreso al Camp Nou se haya convertido en un evento “elitizado”. Muchos señalan que la reapertura del estadio debería ser un acontecimiento accesible para la mayoría de seguidores, especialmente tras la larga espera provocada por las obras.

Las comparaciones con los precios medios del resto de La Liga y con los de la propia etapa en Montjuïc han alimentado aún más la indignación.

La polémica también ha reabierto el debate sobre el modelo económico del club y su equilibrio entre obtener ingresos y no alejar a su propia afición de los partidos más señalados. Mientras, el Barça mantiene que la capacidad seguirá siendo limitada durante los primeros meses y que la estructura definitiva de abonos y tarifas se normalizará conforme avance la reapertura completa del estadio.