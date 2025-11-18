La Audiencia de Barcelona admite la querella contra Joan Laporta por una presunta estafa de 100.000 € a una inversora

Joan Laporta, durante la comparecencia en la Asamblea Ordinaria del Barça. Europa Press

La Audiencia de Barcelona ha ordenado admitir a trámite una querella por presunta estafa superior a 100.000 euros contra Joan Laporta, presidente del FC Barcelona; Rafael Yuste, vicepresidente del club; Xavier Sala i Martín, economista y exdirectivo azulgrana; y Joan Oliver, exdirector de TV3 y expropietario del CF Reus Deportiu.

Los cuatro están acusados de haber aprovechado su posición para captar fondos destinados a inversiones ficticias, con la promesa de una importante devolución en forma de intereses.

El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona había archivado inicialmente la causa al no apreciar delito, pero la Audiencia provincial considera ahora que existen indicios suficientes para investigar los hechos.

Según la resolución judicial, una mujer habría invertido más de 100.000 euros en dos sociedades vinculadas a los acusados tras recibir la garantía de una rentabilidad anual del 6%.

La denunciante sostiene que nunca percibió los beneficios prometidos ni pudo recuperar el capital aportado, pese a la mediación de una agente de banca de su confianza.

La Audiencia de Barcelona ordena así al Juzgado de Instrucción número 22 a reabrir el caso e iniciar las diligencias correspondientes, tras estimar el recurso de apelación presentado por la defensa de la afectada.

Joan Laporta, durante la Asamblea general ordinaria del Barça. FC BARCELONA

En su auto, el tribunal señala que se aprecian "indicios de conducta que podría tener repercusión criminal", y deja el desarrollo de las investigaciones "al criterio de la jueza".

El tribunal considera que, "sin perjuicio de lo que pudiera determinarse en el devenir, existen indicios -no solo del relato, sino de la documental que acompaña- de la comisión de hechos con trascendencia delictiva (presuntamente, y con las oportunas reservas, un delito de estafa)".

Los hechos investigados implicarían, según el auto, a las sociedades Core Store y CSSB Limited, cuyos titulares eran Laporta, Sala Martín, Rafael Yuste y Joan Oliver.

De acuerdo con la resolución judicial, uno de los argumentos que justifican la admisión de la querella radica en que "no es la primera que por estos mismos motivos -aunque la víctima sea diferente- se ha presentado en los Juzgados de Instrucción de Barcelona".

En esta línea, el tribunal estima "prematura" la decisión de rechazar denuncias previas con hechos semejantes. Entre estas, destaca la presentada contra Laporta ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, en relación con una presunta estafa de 4,7 millones de euros cometida entre 2016 y 2018.

El documento judicial precisa además que, en este caso, concurrirían indicios que apuntan a que "podrían dirigirse hacia el negocio criminalizado".

Entre los elementos mencionados se encuentran "la ausencia de información completa y veraz del destino de las inversiones, la instrumentalización de esta a través de sociedades que en aquel momento ya presentaban graves problemas de liquidez, la captación del capital apoyada casi en exclusiva en el prestigio social de los partícipes" y "el ofrecimiento de una solvencia empresarial y económica que no se compadecía con la realidad".

El texto agrega también "la suscripción como préstamo participativo o el compromiso de adquisición de acciones de una compañía extranjera cuando en realidad se trataba de préstamos ordinarios sin más y, en fin, la no devolución del capital, más allá del pago de intereses".