¿Vudú en el fútbol africano?: Nigeria se queda fuera del Mundial y acusa a RD Congo de realizar magia negra

El incidente del seleccionador de Nigeria y un aficionado de RD Congo, en un collage Reuters

La eliminación de Nigeria en la fase de clasificación para el Mundial de 2026 terminó envuelta en una polémica de tintes sobrenaturales.

El seleccionador de las 'Super Águilas', Eric Chelle, acusó al cuerpo técnico de la República Democrática del Congo de recurrir a prácticas de vudú durante la fatídica tanda de penaltis que sentenció el destino del gigante africano este domingo en Rabat, Marruecos.

El encuentro clasificatorio había concluido 1-1 tras 120 minutos de juego intenso. Frank Onyeka adelantó a Nigeria en el arranque del partido, pero Meschack Elia restableció la paridad antes del descanso. La ausencia de Victor Osimhen en la segunda mitad, retirado por lesión, debilitó las aspiraciones nigerianas en un duelo que se antojaba decisivo para ambas selecciones.

Los penaltis definirían al clasificado, y la suerte no sonrió a Nigeria. Calvin Bassey, Moses Simon y Semi Ajayi vieron cómo sus disparos se estrellaban contra el portero congoleño o se alejaban de la portería.

El capitán Chancel Mbemba, con el peso de toda una nación sobre sus hombros, transformó el lanzamiento definitivo que envió a los 'Leopardos' al playoff intercontinental de marzo.

🔥 OFF CAMERA DRAMA!! 🔥



Nigeria’s coach, Éric Sékou Chelle, was captured trying to fight just before the last penalty kick of the game! 😳



He was reportedly picking up a water bottle, seemingly aiming at a member of the DR Congo technical team.



The match commissioner will… pic.twitter.com/q4SRKbRa9a — Micky Jnr (@MickyJnr__) November 16, 2025

Lo que sucedió inmediatamente después dejó atónitos a los presentes. Chelle abandonó su zona técnica en actitud agresiva y se dirigió hacia el banquillo rival, confrontando al entrenador congoleño Sébastien Desabre y su equipo en una escena que requirió la intervención de sus propios asistentes para contenerlo.

Las declaraciones posteriores del técnico franco-maliense incendiaron la polémica. Utilizando inicialmente el término "maraboutage" en francés —una palabra que evoca connotaciones de brujería en África noroccidental— Chelle fue más directo al cambiar al inglés:

"Durante toda la tanda de penaltis, el tipo de Congo estaba haciendo vudú. Cada vez, cada vez... Por eso estaba un poco nervioso después de eso". El seleccionador también mencionó haber observado a alguien del área congoleña utilizando agua u otros elementos durante los lanzamientos, insinuando algún tipo de ritual.

Desde el campo congoleño, la respuesta fue de desestimación absoluta. Desabre minimizó el incidente ante la prensa, afirmando que no representaba un problema real, mientras que representantes del equipo negaron rotundamente cualquier práctica sobrenatural.

“During all the penalties, the guy from DR Congo did some voodoo.”



Nigeria head coach Éric Chelle explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final. pic.twitter.com/nMyTIcqlTT — ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 17, 2025

Nigeria, sin Mundial

La eliminación representa un golpe histórico para Nigeria, que por primera vez desde su debut mundialista en 1994 encadena dos ausencias consecutivas en la máxima cita del fútbol. Las 'Super Águilas', tricampeonas de África y habituales en los Mundiales, deberán observar desde casa el torneo norteamericano.

Las acusaciones de Chelle desataron un intenso debate que trasciende lo deportivo. En redes sociales, las opiniones se dividieron entre quienes consideran las declaraciones como excusas inaceptables de un entrenador derrotado y quienes reconocen la profunda arraigación de creencias espirituales tradicionales en numerosas culturas africanas.

El uso del término "vudú" y sus implicaciones culturales generó críticas adicionales sobre la sensibilidad del discurso del seleccionador.

Mientras Nigeria lamenta su ausencia mundialista y alimenta el debate sobre los límites entre superstición y realidad, RD Congo celebra su clasificación al playoff intercontinental. Los 'Leopardos', que solo disputaron una Mundial en 1974 bajo el nombre de Zaire, están a dos pasos de regresar al escenario global del fútbol, con o sin ayuda sobrenatural.