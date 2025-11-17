De la Fuente reivindica a Ferran Torres para lanzar un mensaje: "Muchas veces no valoramos a los nuestros"

Luis de la Fuente comparecía este lunes en La Cartuja con el objetivo de preparar el enfrentamiento ante Turquía. El seleccionador aprovechó su intervención ante los medios para defender a algunos de sus futbolistas que, a su juicio, no reciben el reconocimiento merecido dentro de una plantilla que acumula 31 partidos sin conocer la derrota.

La figura de Ferran Torres centró buena parte de la atención del técnico riojano. De la Fuente recordó que conoce al delantero desde hace más de una década, cuando apenas contaba con dieciséis años, y que ha seguido su evolución en todas las categorías inferiores.

El seleccionador fue rotundo en su defensa: "Tiene números fuera de lo normal y da un rendimiento excepcional. Juegue donde juegue siempre es solvente, y muchas veces se desenvuelve brillantemente. Es un jugador muy importante".

De la Fuente subrayó que Torres es "un delantero centro fantástico" con un ratio de juego espectacular, pero lamentó que en muchas ocasiones no se valore adecuadamente su contribución.

El mensaje implícito en las palabras del entrenador apunta a una reflexión más profunda sobre cómo la selección española percibe el trabajo de sus propios jugadores. "Ponemos el énfasis en otros jugadores y no prestamos atención a lo que hacen los nuestros", señaló De la Fuente.

Respecto al estado de la plantilla, el seleccionador confirmó que todos los efectivos están disponibles para el partido de este martes. Unai Simón, quien sufrió un golpe, se encuentra completamente recuperado. "Está para jugar. Fue un golpe, ha evolucionado bien y no tiene ningún problema. Están todos disponibles", confirmó.

En lo que respecta a la defensa, De la Fuente dedicó palabras significativas a Laporte, quien representa una de las piezas clave del modelo de juego implantado por el técnico. El seleccionador fue categórico respecto a la influencia del defensa: "Muchísima. Llegué a decir tras la Eurocopa que es el mejor en su posición. Nos da gran salida de balón, filtra pases, tiene jerarquía en la línea. Es muy completo".

De la Fuente añadió que "desarrolla nuestro concepto de manera perfecta" y que una de las virtudes de su proyecto radica en conocer profundamente a los futbolistas para identificar quién encaja mejor en su idea de juego.

En cuanto a la estrategia para enfrentarse a Turquía, De la Fuente descartó cambios sustanciales en la estructura del equipo. El entrenador argumentó que existe una responsabilidad excepcional en juego:

"Afrontamos este partido con una responsabilidad excepcional. Por prestigio, por poner en valor lo conseguido hasta ahora, por compromiso y responsabilidad con la afición, conseguir 31 invictos... Hay muchos motivos para tener ganas de seguir ganando".

Respecto a la composición del once, De la Fuente fue claro: "No va a haber revolución. Sacaremos un equipo muy competitivo y de mucho nivel. Hay que sacar a los mejores. Sea quien sea el rival".

El seleccionador explicó que aunque puede tener una idea previa de equipo, "aquí todos son muy importantes y juegan los que, según nuestro plan de juego, son los mejores", subrayando que en la selección "no hay regalos. La gente se lo tiene que ganar. Aquí quieren jugar todos. Esté quien esté, todos han hecho méritos y tiene calidad para jugar".

En relación con la perspectiva de dirigir a España en el próximo Mundial, De la Fuente mostró genuina emoción. "Representa todo. He sido un gran aficionado de la selección española. Es un lujo y un honor dirigir a la selección de mi país. No sé si hay un honor más importante, un sentimiento más placentero", expresó el seleccionador, destacando que dirigir al equipo nacional en una cita mundialista le hace "sentir y darme cuenta de lo que significa este cargo y el honor de ser el seleccionador".

Cuando se le preguntó sobre si España es una de las grandes favoritas para el Mundial, De la Fuente realizó una precisión importante: "Una de las grandes favoritas, esa es la clave. Ese es el mérito. El favoritismo no te lleva a nada. El éxito es estar en la disputa. Ganar o perder es un hilo muy fino".

Añadió que en el fútbol es posible perder injustamente partidos en los que se ha sido mejor y que "es imposible determinar cuál es el claro favorito. Lo importante es estar en ese grupo de las favoritas".

De la Fuente también abordó la importancia del trabajo de base en el fútbol español. Explicó que el secreto del crecimiento de la selección radica en "un buen trabajo realizado en el fútbol nacional, primero en los clubes que forman a sus jugadores y luego en la Selección por apostar y consolidar un estilo de jugadores. Eso es lo que lleva a tener posibilidades de pelear por ganar algo: formación, inversión y conocimiento de los jugadores para formar una idea".

Finalmente, cuando se le preguntó por Isco, De la Fuente mostró una actitud compasiva pero realista. "Con Isco tenemos muy buena relación. Hemos hablado de su proceso de recuperación. Que se recupere bien, que es importante, pero tiene que recuperar el tono, las sensaciones y ese nivel que tenía", señaló el seleccionador, quien recordó que "en España están los mejores futbolistas del mundo y él, estando en condiciones, está en la relación de jugadores que contemplamos para cualquier concentración".