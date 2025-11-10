Valverde y Courtois, lesionados: se unen a la enfermería del Madrid y no viajan con sus selecciones durante el parón

Fede Valverde está lesionado. La alarma saltó en el estadio de Vallecas. A los 82 minutos del partido entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid, el uruguayo llevó su mano a la parte posterior del muslo derecho y sin drama alguno se dirigió directamente al banquillo para pedir el cambio.

Trent Alexander-Arnold lo sustituyó en un gesto que los servicios médicos del Real Madrid contemplarían horas después como el inicio del desenlace inevitable de una sobrecarga acumulada a lo largo de las últimas semanas.

Las pruebas realizadas este lunes confirmaron lo que el cuerpo del futbolista uruguayo llevaba tiempo señalando: una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. La estimación apunta a una ausencia de aproximadamente diez días.

La lesión es particularmente significativa considerando que apenas cinco días antes, tras el partido ante el Liverpool, Valverde había mostrado sobre el terreno de juego molestias en el aductor.

En aquella ocasión, los primeros exámenes descartaron lesión, aunque la molestia perseveró. Fue precisamente esa acumulación de esfuerzo, sin recuperación intermedia, lo que finalmente cobró factura ante el conjunto de Vallecas.

Con un tiempo de recuperación estimado en semana y media, queda en el aire la participación de Valverde en el próximo compromiso liguero: el desplazamiento a Elche, previsto para el 23 de noviembre.

El calendario de noviembre demanda medir bien los tiempos con Valverde: tras el Elche espera el viaje a Atenas para enfrentar al Olympiacos en Champions League, antes de cerrar el mes contra el Girona.

La enfermería del Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más difíciles de la temporada con hasta siete jugadores de baja simultáneamente. Y es que también hay que añadir a Thibaut Courtois, con unos problemas físicos que también le han dejado sin viajar con su selección en el parón.

Poco después de emitirse el parte médico de Valverde, el Madrid anunció que el belga sufre una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha. El tiempo de baja apróximado es también de 10-12 días, por lo que su presencia ante el Elche dependerá de lo bien que evolucione.

La enfermería se llena

El caso más grave corresponde a Dani Carvajal, quien sufrió una nueva lesión en la rodilla derecha. Un cuerpo libre articular detectado tras El Clásico del 26 de octubre obligó a someterle a una artroscopia, manteniéndolo fuera entre seis y diez semanas, prácticamente hasta 2026.

Su ausencia deja el lateral derecho exclusivamente en manos de Alexander-Arnold, quien apenas ha disputado un puñado de partidos esta temporada tras su propia lesión del bíceps femoral en septiembre.​

En el centro del campo, Aurélien Tchouaméni cayó lesionado del semitendinoso izquierdo tras el partido contra el Liverpool, con una baja estimada de tres semanas. El francés había sido titular prácticamente en todos los encuentros de la temporada, convirtiéndose en pieza inamovible del esquema de Xabi Alonso.​

La defensa presenta otras bajas: Antonio Rüdiger sigue recuperándose de su lesión en el recto anterior desde septiembre, con su retorno previsto para diciembre. David Alaba sufre sobrecarga en el sóleo derecho y podría reaparecer durante noviembre.

Por último, el joven Franco Mastantuono sigue pendiente de evolución tras diagnosticársele una pubalgia.​ Esta cascada de lesiones ha obligado al equipo a competir con menos jugadores disponibles de los que le gustaría a Xabi Alonso.